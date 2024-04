Orléans, vainqueur à Rouen, prend la place du RMB dans le top 4

En voilà une bien belle opération que celle d’Orléans, qui s’immisce dans le top 4 après sa victoire à Rouen (72-78). Dans une partie extrêmement serrée, l’OLB s’est notamment appuyé sur sa défense pour repartir de la Kindarena avec la victoire. Ce succès permet à l’équipe de Germain Castano de dépasser le RMB, à la faveur d’une meilleur différence de points sur les confrontations aller-retour.

Le trident offensif de l’OLB rayonne en fin de match

Alors qu’Orléans avait concédé sa première défaite de la saison contre le promu Rouen fin octobre (78-79), l’OLB a rendu la pareille en Normandie ce mercredi 24 avril. Après une belle première période de Petit Niang (12 points), c’est la triplette de feu sur les extérieurs Terrell Gomez (10 points), Darius Jonhson-Odom (14 points et 8 passes décisives) et Stefan Smith (13 points) qui a signé la victoire orléanaise, en inscrivant 21 des 24 derniers points de l’équipe. Face à ce trio, Akaemji Williams (19 points) et les Rouennais, trop dispendieux avec le ballon (18 pertes de balles), ont dû s’avouer vaincus.