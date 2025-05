Où regarder les finales de La Boulangère Wonderligue ?

Les finales de La Boulangère Wonderligue 2025 approchent à grands pas. Tarbes et Basket Landes vont s’affronter à partir du samedi 10 mai pour le titre de champion de France. Pour ne rien rater de cet événement majeur du basket féminin français, deux chaînes co-diffusent gratuitement les matchs en direct : la chaîne L’Équipe et Sport en France.

🔝 L'ultime rendez-vous de la saison pour l'élite du basket féminin français !🏆🇫🇷 Qui remportera la bataille 1⃣0⃣0⃣% Sud-Ouest entre le @tgbbasket ou @BasketLandes pour le titre national ? 📺 À suivre en direct et en intégralité sur la @lachainelequipe et @sport_en_france.… pic.twitter.com/kZsOIphvcG — LFB (@basketlfb) May 7, 2025

Deux diffuseurs pour vivre pleinement les finales de La Boulangère Wonderligue

La chaîne L’Équipe permettra de suivre chaque match en clair sur la TNT (canal 21) ainsi que via les box internet, Molotov.tv, l’application mobile et le site lequipe.fr/tv. Aux commentaires, Benoît Cosset sera accompagné d’anciennes internationales 5×5 et 3×3 : Helena Ciak (matchs 1 et 3) et Perrine Le Leuch (match 2), pour une analyse technique et passionnée.

Diffuseur officiel de La Boulangère Wonderligue, Sport en France offrira également une couverture complète des finales. Les rencontres seront précédées d’un plateau d’avant-match riche en analyses et interviews. Vous retrouverez Lukas Nicot, Lucien Jahan, Angelo Tsagarakis et Fred Weis, fidèles au poste pour commenter cette dernière ligne droite. La chaîne est disponible sur les box (Orange 174, Bouygues 192, Free 190, SFR 129, Canal 78 ou 109), Molotov TV, applications mobiles et le site sportenfrance.com.

Le programme des finales des playoffs de La Boulangère Wonderligue