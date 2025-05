Une belle décisive en finale de Boulangère Wonderligue après l’égalisation de Basket Landes contre Tarbes !

Ce mercredi 14 mai, la victoire était impérative pour Basket Landes afin de ne pas voir le titre de champion de France tombé dans l’escarcelle du voisin Tarbes. Battues samedi dernier par le TGB au match aller (56-51), les Landaises se sont imposées dans l’acte II de cette finale de Boulangère Wonderligue. Poussées par un espace François-Mitterrand en fusion, le club landais n’a pas subi la même déconvenue qu’au Quai de l’Adour, dans une rencontre où le scoring n’a une nouvelle fois pas été le principal mot d’ordre (51-44).

La belle décisive entre Basket Landes et Tarbes aura lieu vendredi 16 mai et accouchera du nouveau lauréat du titre de champion de France de LFB.

🔥 Il y aura un match 3 🔥@BasketLandes remporte la manche retour à domicile et pousse le @tgbbasket à la belle dans la finale des playoffs. Rendez-vous vendredi à 21h, toujours à Mont-de-Marsan.#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/QFLrTm1qOj — LFB (@basketlfb) May 14, 2025

Basket Landes ne s’est pas fait avoir en fin de match

Dans un match à guichets fermés, Landaises et Tarbaises se sont rendues coup pour coup. Sonnées mais pas à terre, à l’image de Destiny Slocum, rapidement sortie après avoir reçu un coup sur l’oreille, les joueuses de Julie Barennes ont répondu au défi physique imposé par les Tarbaises d’entrée de jeu. Au son de la banda, grâce à une défense agressive et une omniprésence au rebond, les locales ont pris un meilleur départ dans cette rencontre. Mais le TGB, guidé par une Murjanatu Musa en double-double (12 points et 12 rebonds), est resté au contact en début de match (17-17).

Sous pression après la défaite au match aller, les Landaises n’ont jamais réussi à se détacher en première mi-temps. Mais bien que malmené, Basket Landes, porté par l’une des rares menaces extérieures de la soirée, Destiny Slocum (8 points, 1 rebond et 1 passe décisive), est rentré aux vestiaires en tête (30-27, 20′).

Leila Lacan, facteur X

Beaucoup de tension, d’engagement et de fautes sifflées de part et d’autre, voilà comment cette deuxième mi-temps a débuté à François-Mitterrand. En manque d’inspiration offensivement à l’aller, Basket Landes a cette fois pu compter sur quelques exploits individuels bien sentis, à l’image d’un shoot désespéré de Leila Lacan à 3-points (11 points et 3 passes décisives) ou encore du 100% aux tirs de Sixtine Macquet (6 points en 10 minutes). Sauf que Tarbes est décidément une huître bien décidée à s’accrocher à la perspective d’un trophée majeur, n’étant toujours pas décramponné à l’issue du troisième quart-temps après un tir au buzzer de Magali Mendy (41-37, 30′).

Sans doute émoussées avec en plus la sortie pour cinq fautes de Camille Droguet (7 points en 21 minutes), les Tarbaises ont cependant fini par lâcher en fin de rencontre, ne réussissant pas à reproduire le coup du match aller, en ayant pris la mesure de Basket Landes dans les cinq dernières minutes. Non, cette fois, l’équipe de Mont-de-Marsan a terminé sur une série de 8 points à 3 pour continuer à rêver d’un titre de champion de France (51-44).

Avec cette victoire dans ce match retour (51-44), Basket Landes s’offre le droit de disputer une belle vendredi 16 mai (21h), toujours à l’espace François-Mitterrand. « On est à un match d’être championnes de France… Les compteurs sont remis à zéro, malgré l’avantage du terrain », tempérait Marie Pardon dans des propos rapportés par Sud-Ouest. Alors, pour qui sera le second titre de champion de France, Basket Landes et son histoire récente, victorieux en 2021 et finaliste la saison dernière, ou bien Tarbes, quinze ans après le premier ?