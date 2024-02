Où se jouera la Leaders Cup 2025 ?

La Leaders Cup 2024 a fait le plein ou presque durant tout le week-end à l’Arena Saint-Etienne Métropole. Comme en 2023, la Coupe de la mi-saison a été un vrai succès populaire dans un département de la Loire (42) qui respire basket. Cependant, il n’est pas prévu qu’une troisième édition soit jouée dans l’antre du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier. Du moins, pas de suite.

Les responsables de la Ligue Nationale de Basket (LNB) nous ont confirmés que la Leaders Cup allait déménager dès 2025. Un nouveau cahier des charges va être mis en place et un appel aux candidatures sera réalisé en fin de saison de façon à pouvoir dévoiler le lieu de l’édition 2025 au lancement de la future saison de Betclic ÉLITE. Les deux salles qui reviennent dans toutes les bouches sont celles de l’Arena Futuroscope (5 200 places en configuration basket) et du CO’Met d’Orléans (9 500 places). Le Progrès indique par ailleurs les nouvelles salles de Décines, où joue parfois l’ASVEL, et celle de la Porte de la Chapelle, où évolue désormais le Paris Basketball, seraient intéressées pour accueillir l’une des futures éditions de l’ancienne Semaine des As. Reste à savoir si la LNB va tenter de remplir une salle de près de 10 000 places sur trois jours.