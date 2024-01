Ousmane Dieng et OKC reviennent à hauteur de Minnesota en tête de la conférence Ouest

Oklahoma City compte 26 victoires en 37 matches après son succès face à Portland. Le Thunder est donc revenu à hauteur de Minnesota en tête de la conférence Ouest, les Timberwolves ayant laissé échappé de nombreuses victoires dernièrement.

OKC s’est largement imposé contre les TrailBlazers (139-77) ce jeudi 11 janvier. Ce succès de 62 points est le cinquième plus large de l’histoire de la NBA. Résultat, l’entraîneur du Thunder Mark Daigneault a utilisé ses 15 joueurs inscrits sur la feuille de match. Face à son ancien coéquipier du Pôle France, Rayan Rupert (3 points à 1/5 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 12 minutes), Ousmane Dieng en a profité pour jouer 23 minutes. Le Lot-et-Garonnais a cumulé 9 points à 4/11 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 6 rebonds et 3 passes décisives. Son coéquipier et compatriote Olivier Sarr n’était pas avec l’équipe, car malade.

Les deux anciens coéquipiers de l’@INSEP_PARIS Rayan Rupert et Ousmane Dieng face à face dans un match NBA. 🥹🥹 Les émotions. #CHAMPIONS #Saison1 #Saison2 pic.twitter.com/hktmGb7Szh — Florent Bodin (@Florent_Bodin) January 12, 2024

Dans les bas fonds de la conférence Ouest cette saison (10 victoires et 27 défaites), Portland va tenter de relever la tête face à l’autre leader de la conférence Ouest, Minnesota, dès ce vendredi. Le Thunder reçoit Orlando ce samedi.