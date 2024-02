Ousmane Dieng se montre, Rudy Gobert et les Wolves ne sont plus leaders à l’Ouest

Leaders de la conférence Ouest depuis de nombreuses semaines, les Minnesota Timberwolves ont abandonné leur première place aux Los Angeles Clippers. Les Wolves ont été battus par Chicago (123-129). Auteur de 12 points, 16 rebonds, 1 contre, 1 passe décisive et 1 interception en 44 minutes, Rudy Gobert a eu fort à faire dans la raquette contre Nikola Vucevic (24 points, 6 rebonds et 4 contres) et Andre Drummond (16 points, 16 rebonds et 4 contres).

Tonight we had an interesting duel between European centers 😏 🇫🇷 Gobert – 12 PTS, 16 REB

🇲🇪 Vucevic – 24 PTS, 6 REB Chicago got the W pic.twitter.com/NlgpbWMbfx — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 7, 2024

Minnesota est désormais à égalité à la seconde place avec Denver et Oklahoma City. Pourtant, le Thunder a été battu à Utah (117-124), malgré la meilleure mi-temps de la saison d’Ousmane Dieng. Simplement utilisé en première période, le Lot-et-Garonnais a fait preuve de plus de dureté qu’à l’accoutumée et d’une belle activité des deux côtés du parquet. Cela a donné 8 points à 100%, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 11 minutes. Il a même signé son premier contre de la saison ! De quoi lui permettre d’enchaîner après sa sortie à 11 points et 4 passes décisives en 20 minutes le week-end dernier contre Charlotte ?