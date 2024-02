Rudy Gobert marque 22 points dans une défaite, Dieng et Sarr obtiennent des minutes

Rudy Gobert signe la grosse performance française de la nuit. Avec ses 22 points et 16 rebonds, il a marqué davantage de points que Victor Wembanyama, qui a été limité pour la deuxième fois de l’année sous la barre des 20 unités par les Pelicans. Mais comme son compatriote, Gobert a perdu la rencontre. Sa défense d’habitude impériale dans le money-time n’a cette fois pas fait la différence. Ses Timberwolves ont de nouveau encaissé une défaite de moins de 5 points, pour la quatrième fois d’affilée. Cette fois, c’est le Magic qui s’est offert les désormais dauphins du Thunder à l’Ouest (106-108).

Ousmane Dieng et Olivier Sarr sur le parquet

Après sa titularisation jeudi, Bilal Coulibaly est retourné sur le banc des Wizards. Il a tout de même joué 25 minutes dans la défaite des siens face au Heat (102-110). Le temps d’obtenir 5 points à 1/6 au tir, 4 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre. Il a surtout mis en difficulté ses vis-à-vis défensivement, même si cela n’a pas suffi pour remporter la victoire. Ousmane Dieng a lui eu tout le loisir de s’exprimer dans le garbage time entre Hornets et Thunder (126-106). L’écart entre les deux équipes ayant atteint les 30 points en première période, la seconde a surtout été l’occasion de faire jouer les jeunes. Dieng, qui avait réussi un premier bon passage quand le match était encore serré avec 5 points en 7 minutes, a noirci la feuille de statistiques dans le dernier quart-temps. Il termine avec 11 points, 2 rebonds, 4 passes décisives en 20 minutes, et une bonne attitude au global. Ce garbage time a aussi vu Olivier Sarr fouler un parquet NBA pour la onzième fois de la saison (3 points à 1/2 au tir, 4 rebonds et 1 contre en 8 minutes). C’est la première fois depuis fin décembre que les deux tricolores joue ensemble avec le Thunder.

⚡️⚡️ Ousmane Dieng : 11 PTS, 2 REB, 4 AST

Frank Ntilikina a lui été ménagé par le staff des Hornets, dans le cadre de son retour progressif de blessure. Pour la deuxième fois d’affilée, Killian Hayes n’est pas non plus entré en jeu dans la défaite des Pistons contre les Clippers (125-136). Ce qui le rapproche encore un peu plus d’un transfert. Même scénario pour Rayan Rupert, qui n’a pas pris part à la défaite des Blazers à Denver (120-108).