Pacôme Dadiet contribue à mettre un terme à la folle série de Gran Canaria, Hoard et Mokoka se distinguent

EuroCup - Champion en titre, vainqueur de ses 18 derniers matchs dans la compétition, Gran Canaria a chuté à Ulm (99-103), terrassé par le Ratiopharm de Pacôme Dadiet.

C’est un résultat qui ne fera pas vraiment les affaires de la JL Bourg, engagée avec Ulm et Cluj-Napoca dans une lutte pour la deuxième place de la Poule B de l’EuroCup, directement qualificative pour les quarts de finale de la compétition. Et c’est surtout un résultat qui ne fera pas les affaires de Gran Canaria, lancé dans une course effrénée vers le record de victoires d’affilée en EuroCup, établi à 20.

Finalement, la folle série espagnole s’arrêtera à 18. Champion en titre, invaincu depuis un déplacement à Tel-Aviv le 8 février dernier (70-92), le club de Las Palmas s’est finalement incliné en prolongation sur le parquet du Ratiopharm Ulm (99-103), malgré les efforts d’Andrew Albicy (7 points à 2/7 et 2 passes décisives en 19 minutes) et Pierre Pelos (5 points à 2/5, 7 rebonds et 1 passe décisive en 23 minutes). Loin d’être indignes statistiquement, les deux Français présentent malheureusement les pires +/- de leur équipe : respectivement -18 et -14. En revanche, de l’autre côté, un autre tricolore a apporté une étincelle non négligeable en sortie de banc : auteur de 7 points à 3/5 en 13 minutes, Pacôme Dadiet a notamment apporté cinq unités lors du run qui a renversé le match dans le troisième quart-temps (de 51-57 à 64-59). En revanche, Noa Essengue n’est pas sorti du banc.

À créditer de la quatrième plus grosse série de l’histoire de l’EuroCup, Gran Canaria s’arrête donc à deux longueurs du record toujours co-détenu par deux clubs : le Lokomotiv Kuban Krasnodar (de 2013 à 2015 puis de 2017 à 2018) et la Virtus Bologne (de 2020 à 2021).