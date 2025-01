Pape Diop à l’arrêt un mois pour Vichy : un remplaçant devrait arriver

Arrivé cet été à Vichy en Pro B après deux saisons en Nationale 1 à Andrézieux, Pape Diop s’est blessé à la fin de l’année 2024. Il manquera un mois de compétition.

Comme l’a expliqué le président du club thermal, Guillaume Sereaud, la JAV est déjà sur les rangs pour lui trouver un remplaçant médical : « On est déjà en train de travailler sur ce dossier pour que le joueur puisse arriver le plus tôt possible et, dans l’idéal, dès samedi 4 janvier, pour la reprise des entrainements », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à La Montagne. Pour le moment, l’identité de cette recrue est inconnue.

Cette saison, en 17 matchs de Pro B, l’international sénégalais Pape Diop (2,04 m, 28 ans) tournait à 3,7 points, 3,4 rebonds et 1,2 passe décisive en 15 minutes de jeu de moyenne. Actuel 17e, la JA Vichy ne doit pas s’endormir sur sa 2e partie de saison pour éviter la relégation en NM1 au terme de l’exercice 2024-2025.