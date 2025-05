Par « sens des responsabilités », le BB Marmande refuse aussi la montée en NM1

ESMS Basket 40 « A l’issue du désistement du leaderet conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la FFBB a prononcé le 20 Mai 2025 l’accession du BBM en NM1.

Ainsi, en quelques jours, le sujet de l’accession en NM1 de ce Club Lot et Garonnais n’est plus devenu un sujet tabou et utopique.

Les principaux partenaires privés ont été consultés. Les premiers élus des municipalités porteuses de BEAUPUY et MARMANDE ont été associés à la réflexion commune, de même que le Conseil Départemental du Lot et Garonne.

A l’issue des réflexions et échanges ainsi menés « au pas de charge », force est de constater que le délai imparti ne permet pas, malgré le caractère positif, prometteur et fructueux de ces échanges, de pouvoir engager avec sérénité et confiance le BBM dans la nouvelle voie proposée.

Nous sommes ambitieux, certes, mais devons rester lucides sur la situation et les possibilités du moment. C’est le sens de la responsabilité qui doit guider les décisions à ce moment-clé de la vie du Club. Et celui – ci nous incite à renoncer et à patienter prudemment.

Pour autant, il est vrai qu’un « plafond de verre s’est fissuré » s’il ne s’est pas brisé ! Tous ces échanges n’auront pas été vains. Bien au contraire, ils sont révélateurs des nouvelles ambitions du Club, et surtout de son potentiel et de sa capacité à mobiliser dès la saison prochaine ses forces vives, ainsi que de nouvelles, afin d’innover pour davantage de rigueur dans ses structures et son fonctionnement.

Il est plus que probable qu’une opportunité similaire se représentera de nouveau plus tard à notre équipe fanion. L’envie de bien faire et mieux faire est là. Il faut d’ores et déjà se préparer pour pouvoir appréhender un jour cette situation, afin d’être en mesure de relever un tel challenge, mais toutefois pas dans l’improvisation et la précipitation. Ce qui aurait été le cas aujourd’hui.

Le BBM renonce donc ce jour à cette opportunité…Mais pour le moment.

En effet, des réflexions en ce sens vont se poursuivre avec élus, amis fidèles et partenaires privés. L’attractivité du Club n’est plus à démontrer. Idem pour son influence positive et forte sur la vie sociale locale et inter–générationnelle.

Nous ne reculons pas. Nous patientons et nous nous réorganisons, pour anticiper et mieux sauter le pas, lorsqu’une nouvelle occasion se présentera.