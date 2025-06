Le Paris Basketball décroche son premier Label Or LNB, au même titre que la JL Bourg

Le Paris Basketball continue de franchir les étapes vers l’excellence. Après avoir atteint les playoffs en EuroLeague et surtout son premier titre de champion de France cette saison, le club de la capitale vient d’être honoré par la Ligue Nationale de Basket avec le Label Club LNB Or pour la saison 2024-2025. Une grande première pour Paris, qui rejoint la JL Bourg, également labellisée Or, au sommet de la hiérarchie des clubs les plus structurés du basket français.

🏆 Label Club LNB : 24 Labels décernés pour la saison 2024/2025, un record ! La @JLBourgBasket et le @ParisBasketball en or 🥇 Toutes les infos sur https://t.co/ShMG0xf4YG 📲 pic.twitter.com/cR4QXiyeqw — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) June 30, 2025

Paris Basketball atteint « l’excellence européenne » selon la LNB

Mis en place depuis 2013, le Label Club LNB est devenu au fil des années un véritable marqueur du niveau de structuration des clubs professionnels en France. Pour la première fois, Paris Basketball accède au niveau Or, le plus élevé, salué par la LNB comme incarnant « l’excellence européenne ». Cette reconnaissance vient récompenser le travail réalisé dans toutes les sphères du club : projet global, ressources humaines, gestion financière, expérience fan et politique sportive.

Seule la JL Bourg partage ce niveau de distinction cette saison, elle qui est labellisée Or pour la troisième fois consécutive. En tout, 24 clubs ont été labellisés par la LNB pour la saison 2024-2025, un record. Parmi eux, 16 obtiennent le Label Argent et 6 le Label Bronze.

La Betclic ELITE largement récompensée

Autre signal fort de la structuration du basket professionnel français : 15 des 16 clubs de Betclic ELITE sont labellisés cette saison. Un résultat qui illustre la dynamique de professionnalisation de l’élite, comme le souligne Philippe Ausseur, président de la LNB :

« Le Label Club, dispositif installé depuis 12 saisons, reste un élément moteur de la stratégie de la Ligue Nationale de Basket […] Il atteste de la qualité du travail mené au quotidien par les clubs. »

Dans les rangs du Label Argent, des institutions comme Monaco, l’ASVEL, Cholet, Le Mans ou Dijon confirment leur solidité, tandis que cinq clubs – dont Roanne ou Blois – franchissent un cap en décrochant l’Argent pour la première fois.

Une reconnaissance globale de la structuration

Le Label Club LNB évalue les clubs sur cinq thématiques clés : projet global, ressources humaines, gestion financière, expérience client et politique sportive. Un processus exigeant, mené par la Commission Label Club présidée par Christian Lemasson, qui déclare :

« Le record de labellisations obtenues reflète leur investissement et leur développement constant, permettant aux compétitions professionnelles françaises de proposer un niveau et un spectacle de référence. »

Pour le Paris Basketball, cette reconnaissance est un jalon symbolique qui vient valider la stratégie mise en place depuis plusieurs saisons, avec des ambitions nationales et européennes affirmées.