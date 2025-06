Valériane Ayayi dans le deuxième meilleur cinq de l’Euro

L’équipe de France a quitté l’EuroBasket 2025 avec un goût amer, battue par l’Italie dans le match pour la 3e place. Pourtant, Valériane Ayayi a su tirer son épingle du jeu en figurant dans le deuxième meilleur cinq de la compétition, une reconnaissance individuelle importante dans un tournoi globalement frustrant pour les Bleues.

