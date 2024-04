Paris dépassé par Badalone en ouverture de l’ANGT

Le Paris Basketball s’est incliné dans les grandes largeurs (98-67) pour sa première à l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) ce vendredi 5 avril en ouverture du plateau de Paris, à la Halle Carpentier.

Dernier de la pouce C du groupe B en U18 ELITE, l’équipe de Thomas Pennellier a affronté une référence de la formation en Europe pour sa première dans ce tournoi U18 de l’EuroLeague. La Joventut Badalone a vite fait l’écart pour mener de 22 points (49-27) à la mi-temps avant de ralentir la cadence puis de finir plus fort pour terminer à +31.

30 passes décisives pour 7 balles perdues : le collectif de Badalone s’est régalé

Les Catalans ont montré une vraie capacité à partager la balle (30 passes décisives) sans se mettre en péril (7 balles perdues) au contraire des Parisiens (18 passes décisives pour 19 balles perdues). Leur Français Iliam Fevry – originaire de Seine Saint Denis et joueur du Bétis Séville – a été discret avec 2 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 fautes provoquées pour 4 d’évaluation en moins de 18 minutes. Son coéquipier Karim Lopez a lui été inarrêtable (25 points et 15 rebonds pour 40 d’évaluation). Chez les Parisiens, ce sont Pharel Koita (18 points à 8/11 et 4 rebonds en 20 minutes) et Hugo Nguyen (15 points à 6/16, 5 rebonds, 7 passes décisives, 2 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 17 d’évaluation en 31 minutes) qui s’en sont le mieux sortis.

Pour son deuxième match de poule, Paris tâchera de faire mieux face à la Next Generation Team Paris ce vendredi à 20h15. L’équipe de Petteri Koponen démarre au moment d’écrire ses lignes son tournoi face à l’Olympiakos Le Pirée. D’ici là, l’AS Monaco va affronter le Pôle France à 15h45.