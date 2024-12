Paris devra faire sans T.J. Shorts pour affronter le Real Madrid !

Le Paris Basketball va devoir se passer des services de T.J. Shorts pour la première fois de la saison en EuroLeague. En effet, le meneur de jeu ne pourra tenir sa place ce mardi 17 décembre contre le Real Madrid pour la 16e journée de la saison régulière. D’après les informations de L’Équipe, le Californien est malade.

Même face à une équipe madrilène décevante cette saison (13, avec 6 victoires pour 9 défaites), la tâche s’annonce donc rude pour Paris sans T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans). Le club de la capitale va remettre les clés de sa mène aux seuls Nadir Hifi et Maodo Lô. Depuis le début de la saison, le MVP de la Betclic ELITE et de l’EuroCup 2024 est étincelant pour sa découverte de l’EuroLeague : 19,3 points à 50% aux tirs, 2,6 rebonds et 7,9 passes décisives pour 2,3 ballons perdus en 27 minutes de jeu en moyenne.