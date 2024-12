Le Paris Basketball encore en Une de L’Équipe

En tête de l’EuroLeague, le Paris Basketball occupe de nouveau la Une du journal L’Équipe, ce mardi 17 décembre. Le club de la capitale reçoit le plus prestigieux des clubs européens, le Real Madrid, ce mardi pour la 16e journée de l’EuroLeague. Quatre pages sont à découvrir sur la saison parisienne.

L’équipe de Tiago Paris Basketball vient d’enchaîner deux défaites, chez l’ASVEL en EuroLeague et au Mans en Betclic ELITE. Elle compte se reprendre dans son Adidas Arena à partir de 20h30.

La Une de @lequipe du mardi 17 décembre et 4 pages pour @ParisBasketball en amont de la réception du géant @RMBaloncesto en @EuroLeague

