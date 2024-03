Paris échappe au mauvais tour de Blois et de son nouvel entraîneur David Morabito

Le Paris Basketball, vainqueur de Blois ce dimanche (88-92), a pu confirmer son titre en Leaders Cup par une victoire de reprise. Pourtant, cette rencontre au Jeu de Paume a été tout sauf une partie de plaisir pour les Parisiens. Guidée par son secteur intérieur, bien aidé par les réussites des joueurs extérieurs, l’ADA n’est pas passée loin d’un très joli coup à domicile. Mais Paris a su inscrire des tirs importants en fin de match pour finalement parvenir à l’emporter.

Le collectif parisien commence bien

Le club de la capitale a pourtant commencé sa partie sous les meilleurs auspices, avec neuf joueurs ayant participé à la marque rien que dans le premier quart-temps (20-28, 10′). Mais après cela, c’était autour du collectif blésois, nouvellement orchestré par David Morabito, de se mettre en ordre de match. D’abord, les shooteurs ont fait feu de tout bois (11/29 à 3-points) pour ramener Blois dans la partie en fin de 2e quart-temps (44-45, 20′). Une menace extérieure qui a permis aux intérieurs de vraiment prendre le dessus sur la raquette parisienne, véritable point faible cette saison. Et même si Paris a commencé la seconde période par un 8-0, Blois a répondu d’emblée par un 10-1 (55-54, 24′).

Un tir à 3-points inespéré et bienvenu de Justin Simon

Dans l’ultime période, la mobilité de Brice Dessert (8 points, 4 rebonds et 5 contres) et d’Armel Traoré (14 points, 8 rebonds et 1 contre) a continué à poser de gros soucis à Paris. L’ancien joueur de Boulogne-Levallois se trouvait même en capacité de marquer derrière la ligne à 3-points pour faire passer son équipe devant dans ce 4e quart-temps (73-72, 34′). Comme pour rendre ce pied de nez, c’est aussi un non spécialiste du tir extérieur qui va finalement donner un gros coup de pouce à Paris.

Justin Simon (16 points à 7/11 et 6 rebonds), qui n’avait jamais converti un tir à 3-points avec Paris cette saison (9 tentatives au total en Betclic ELITE et en EuroCup), a planté son 2e tir extérieur du match juste avant de rentrer dans la dernière minute de la partie (78-83, 38′). L’ancien joueur de Ludwigsbourg a été imité quelques secondes plus tard par le beaucoup plus fiable Bandja Sy (78-86, 39′). Même si Blois n’a pas abandonné et a tenté de faire déjouer Paris sur les remises en jeu, l’ADA n’a pas été en mesure de renverser la situation (88-92).

Cette défaite, couplée à la victoire de Gravelines-Dunkerque samedi, plonge Blois dans la zone de relégation (16e). Quant aux Parisiens, ils se déplaceront en cours de semaine prochaine chez le BCM justement dans le cadre d’un match en retard.

