Paris finit par venir à bout de Dijon et enchaîne une troisième victoire d’affilée

Deux jours après sa défaite crève-cœur en EuroLigue à Milan, Paris se devait de redresser la barre. Mais rien d’évident face à une équipe de la JDA Dijon jamais facile à jouer, encore plus à domicile où elle tenait un bilan de 11 victoires pour 6 défaites la saison dernière. Les Parisiens ont d’ailleurs subi l’agressivité dans les duels des Dijonnais dans une première période qui s’est terminée sur un score serré (44-47). La tension entre les joueurs, le public et les arbitres est montée, suite à plusieurs plaintes de part et d’autre autour de l’arbitrage. TJ Shorts (10 points) est notamment peu à peu sorti de son match. Alors avec un Maodo Lô qui ne semble toujours pas entré dans sa saison (7 points à 3/9 aux tirs, 7 passes décisives et 3 ballons perdus), c’est Nadir Hifi qui a dû prendre les commandes sur les lignes extérieures. Avec 26 points à 7/17, il réussit sa quatrième meilleure performance en carrière en Betclic Élite.

Concours à 3-points

L’international français a placé un coup d’accélérateur au retour des vestiaires pour creuser l’écart. Imité en fin de quart-temps par ses coéquipiers, qui ont tour à tour planté des 3-points assassins comme Yakuba Ouattara (12 points), pour assommer les Dijonnais, qui ont encaissé 13 points d’écart en quelques minutes (61-74). Ces derniers ont payé leur sur-agressivité sur les aides défensives, laissant beaucoup de tireurs parisiens ouverts (13/37 à 3-points). Les joueurs de Laurent Legname ont alors tenté de revenir dans le dernier quart-temps en enchaînant eux aussi les 3-points, avec plus ou moins de succès. David Holston, qui en a profité pour devenir le 4e meilleur marqueur de l’histoire à 3-points en Betclic Élite, termine avec 17 points. Mais insuffisant pour revenir sur les Parisiens, qui n’ont eu qu’à contrôler le tempo en fin de match.

Les joueurs de Tiago Splitter montrent ainsi une belle réaction. Ils ont su se ressouder, avec une belle intensité émise par des soldats de l’effectif. De quoi leur permettre de retrouver le Top 4 du championnat, à bilan égal avec la JL Bourg (3 victoires pour 1 défaite). La JDA Dijon, qui a toujours un match de moins au compteur, s’accroche en 11e position.