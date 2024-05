Paris sort Cholet et rejoint l’ASVEL en demi-finales des playoffs

Les Parisiens ont validé leur ticket pour les demi-finales des playoffs de Betclic Élite en s’imposant face à Cholet (74-62) dans leur salle de la porte de la Chapelle. Grâce aux performances remarquables de T.J. Shorts et Nadir Hifi – qui a retrouvé son adresse -, l’équipe de la capitale se prépare maintenant à affronter l’ASVEL dès ce jeudi 23 mai.

Les joueurs de Tuomas Iisalo ont débuté leur quart de finale avec une pression palpable. Favoris après une saison régulière impressionnante, une victoire à la Leaders Cup un titre en EuroCup, les Parisiens ont immédiatement montré leur détermination. Sans dominer outrageusement, ils ont su gérer chaque quart-temps (de +1 à +6), maintenant constamment leur avance.

Paris limite Cholet à 9/31 à 3-points

Malgré un sursaut d’orgueil de Cholet dans le dernier quart-temps, emmené par Tidjane Salaun (7 points à 3/10 aux tirs et 7 rebonds pour 6 d’évaluation en 25 minutes), qui les a rapprochés à 4 points (56-52), la défense parisienne est restée solide. Nadir Hifi, adroit avec 22 points à 4/7 à 3-points, et T.J. Shorts, complet avec 13 points à 4/11, 6 rebonds et 4 passes décisives (mais 7 balles perdues) pour 9 dévaluation en 25 minutes, et Justin Simon, précieux (15 d’évaluation), ont creusé l’écart dans les dernières minutes pour sceller la victoire (74-62).

Loin d’être parfaits (11 passes décisives pour 21 balles perdues), les Parisiens ont montré leur belle défense en poussant Cholet à abuser du tir à 3-points, sans grande réussite (9/31). Ils ont encore été présents au rebond offensif pour aller chercher plusieurs deuxièmes chances. Les Maugeois ont aussi gaspillé 8 points sur la ligne des lancers francs (5/13).

Paris débute ses demi-finales dès ce jeudi face à l’ASVEL

Avec cette victoire, Paris est la dernière équipe à se qualifier pour les demi-finales des playoffs de Betclic ELITE. Toutes les équipes du Top 4 de la saison régulière sont donc qualifiées. La préparation pour le choc contre l’ASVEL, troisième de la saison régulière, commence immédiatement. Calendrier international oblige, les joueurs de la capitale n’ont que deux jours pour se remettre de ce quart de finale intense et se concentrer sur leur prochain défi, qui débute dès ce jeudi 23 mai, toujours à l’Adidas Arena.