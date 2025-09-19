Pas de Bormio pour Monaco, un mal pour un bien ? « On peut dormir dans son propre lit »

Traditionnel rendez-vous de l’été depuis 2016, le stage de Bormio n’a pas eu lieu cette année. L’AS Monaco a choisi de rester à domicile, à la salle Gaston-Médecin, pour lancer sa préparation. Un choix dicté aussi par les circonstances : Mike James a mis du temps à rejoindre le groupe, plusieurs internationaux participaient à l’EuroBasket, et Vassilis Spanoulis, le nouvel entraîneur, était lui même mobilisé avec la sélection grecque. Résultat : la présaison s’est déroulée avec un effectif réduit et un staff provisoirement incomplet.

🙌 Le tradionnel stage de pré-saison à Bormio est fédérateur pour le groupe 🤝 La #RocaTeam prend ses marques 🤜🤛 pic.twitter.com/k96txX5qq7 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) August 23, 2020

Strazel : « S’adapter à notre salle, c’est un plus »

Pour Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans), qui avait connu Bormio chaque été depuis son arrivée en 2022, ce changement n’est pas une mauvaise nouvelle, au contraire :

« Je pense même que c’est mieux de rester aux alentours de Monaco pour les nouveaux arrivants. Ils ont eu le temps de s’adapter à notre salle, de prendre leurs repères. Les années précédentes, on voyageait beaucoup pendant la présaison et ceux qui n’avaient jamais joué ici ne connaissaient pas vraiment la salle. Là, on a travaillé sur place, et je pense que ça peut être un petit plus pour le début de saison. »

Diallo : « Dormir dans son propre lit, c’est mieux »

Même constat du côté d’Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans), arrivé en 2021 et lui aussi habitué au stage italien :

« Je ne pense pas que ça ait changé grand-chose. La plupart des gars qui étaient en bonne santé ont pu s’entraîner et faire des scrimmages. La seule différence, c’est la localisation. C’est peut-être même mieux ici : on peut dormir dans son propre lit » (sourire).

Un début de saison sous surveillance

Reste désormais à voir si ce choix aura un impact sur l’entame de la saison. Avec un effectif encore en mouvement, et des objectifs très élevés en EuroLeague comme en Betclic ÉLITE, Monaco devra rapidement trouver ses repères collectifs. Mais pour Strazel et Diallo, l’essentiel a été préservé : travailler ensemble, dans de bonnes conditions, et poser les bases d’une saison où la Roca Team vise haut.