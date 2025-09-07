Les Françaises auront perdu leurs trois matchs contre les trois équipes médaillées au final dans cette Coupe d’Europe 3×3. Après les deux larges défaites contre l’Azerbaïdjan en poules puis les Pays-Bas en demi-finale, les Bleues affrontaient leur ennemies jurées, l’Espagne, dans la petite finale. Un match pour aller récupérer une sixième médaille sur les sept dernières éditions.

Mais les Espagnoles, championnes en titre et qui reconduisent la même équipe depuis des années, n’étaient pas de cette idée-là. D’autant plus qu’elles restaient sur trois victoires d’affilées contre les Tricolores, dont la finale de l’année dernière (19-11). Dans ce dernier match de la compétition pour les deux équipes, et le troisième de la journée, il y a eu de la souffrance. Qu’une équipe a mieux géré que l’autre.

Des regrets ?

Une souffrance d’abord physique. Pendant les cinq premières minutes, on a vu beaucoup d’imprécision dans les passes, peu de décalage créés en attaque, des tirs ratés… Un match défensif qui laissait penser à un bras de fer. En difficulté sur la compétition, l’intérieure rookie à ce niveau Sixtine Macquet (3 points, 5 rebonds) s’est d’ailleurs montrée à son avantage grâce à sa différence de taille. Mais à partir de la moitié du match, le match s’est emballé. Notamment à cause des nombreuses erreurs de communication défensive des Bleues, et de leur pertes de balle. Puis du côté espagnol, c’est l’inévitable Sandra Ygueravide (40 ans) qui a commencé à rentrer ses tirs (8 points à 3/8 à 2-points). Bien suivie par ses coéquipières, l’Espagne a pris chaud et filé vers les 21 points.

🇪🇸 SPAIN ARE YOUR #3x3Europe CUP 2025 BRONZE MEDALISTS! 🥉🤩 pic.twitter.com/xivHqo8Xxo — 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 7, 2025

Côté tricolore, la révolte a été sonnée trop tard. Coupable de trop d’erreurs dans la seconde partie du match, Macquet a été reléguée sur le banc pendant que ses trois coéquipières tentaient de serrer la vis défensive. Mais le réveil était trop tardif et l’énergie a commencé à manquer. Quatrième meilleure marqueuse de la compétition, Yohana Ewodo a marqué 5 points, tandis que Marie Mané a été efficace avec 7 points à 5/8 au tir. Joueuse la plus médaillée de l’histoire du 3×3 français et enfin de retour, Marie-Ève Paget n’a pas inscrit le moindre point.

Si les deux défaites contre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas ont été contre des adversaires plus fortes, les Bleues peuvent avoir des regrets sur cette petite finale. Notamment dans les premières minutes, où elles n’ont pas réussi à capitaliser sur les difficultés espagnoles. Et une fois que ces dernières ont lancé la machine, il était trop tard. Mais la tâche était de toute façon difficile pour cette équipe inédite dans un circuit de 3×3 qui se renforce de plus en plus. Elles auront donc perdu contre les trois équipes médaillées au final. Ce qui ne va pas aider à refermer la cicatrice des Jeux Olympiques de Paris.