Pas de nouveau Zaccharie Risacher à la JL Bourg : « On ne repartira pas un jeune talentueux »

Frédéric, manque-t-il un trophée pour que la saison de la JL Bourg soit absolument parfaite ?

Je trouve que la saison est plus que réussie. Pour gagner un trophée, il faut une vraie régularité. On a su le faire depuis deux ans, il faudra continuer à le faire pendant plusieurs années. Un jour, ça nous sourira. Il faut que toutes les planètes soient alignées : qu’on ne se blesse pas un joueur majeur en finale d’EuroCup (Jeremy Morgan), qu’on ait un bon tirage en Coupe de France, etc. Donc non, je ne retiendrais pas le fait qu’on n’ait pas remporté de trophée. On a gagné encore plus cette saison, notamment l’adhésion avec notre public. On a vécu des émotions plus qu’incroyables. On a vu éclore des joueurs qui vont aller sous d’autres cieux, comme Isiaha (Mike) et bien sûr Zaccharie (Risacher). Je tiens à remercier tout le groupe qui l’a accompagné. C’est une vraie fierté d’avoir pu créer une atmosphère collective en faisant éclore un talent individuel. Ce groupe-là a été génial, c’est avec une boule au ventre que je vais le quitter car il faut tout recommencer.

Désormais, l’ambition ne peut être autre que celle de faire encore mieux ?

C’est évident. On va s’atteler à ça cet été. Il faut continuer à progresser dans la construction de notre équipe, de notre jeu, dans l’organisation. On n’a pas tout fait parfaitement. Pour gagner quelque chose, il faut que tout soit parfait. On a encore une marge. Je pense que nous sommes reconnus aujourd’hui, dans notre championnat et en Europe. Cela signifie que l’on va peut-être nous craindre, mais que l’on sera aussi attendus. Je ne sais pas comment tout cela va se matérialiser. En tout cas, nous voulons continuer à performer.

La mise en valeur de Zaccharie Risacher a pu donner envie à d’autres jeunes prospects de rejoindre la JL Bourg. Avez-vous été sollicité ?

Bien sûr, mais on en a refusé. Faire jouer des jeunes comme cela, c’est une vraie philosophie. On ne va pas prendre un mec juste pour prendre un mec. On ne fera pas ce choix-là l’année prochaine, on ne partira pas avec un jeune talentueux. Il y en a énormément en France mais on laissera le travail à d’autres. Quand on fait des choix comme cela, on a une responsabilité pour l’avenir d’un gamin. C’est prenant, il faut faire attention, il ne faut pas faire n’importe quoi. On partira sur d’autres joueurs, qui se serviront de la JL Bourg comme un tremplin, mais toujours avec l’idée de servir le collectif.