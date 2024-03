Pascal Donnadieu se méfie de Bourg, une équipe « redoutable »

Une semaine après sa cruelle défaite en coupe de France face à Monaco (94-92), Nanterre se prépare pour un nouveau choc, ce samedi soir, face à Bourg-en-Bresse. Une rencontre que les Nanterriens et Pascal Donnadieu, interrogé vendredi matin, qualifient de « match au sommet ».

Le technicien francilien, dans sa 38e saison aux commandes de l’équipe, anticipait un « match compliqué », se méfiant des protégés de Frédéric Fauthoux. « Bourg a montré une grande régularité cette saison, avec beaucoup de cohérence dans le jeu offensif. Nous avons subi leur loi au match aller (défaite 85-67 à Ekinox), et même si nous les avons éliminés à la Leaders Cup, ils prouvent match après match, en EuroCup comme en championnat, qu’ils sont une équipe redoutable, avec une profondeur de banc très importante. »

« Contrôler le tempo »

Au sortir d’une ultime séance vidéo avant le match de samedi, le coach nanterrien nous livrait également les clés de ce match capital pour espérer bénéficier de l’avantage du terrain en playoffs. « Nous devrons contrôler leur passing game et leur tempo, car Bourg est une équipe très à l’aise sur jeu rapide, qui marque 30 à 35 points par match sur contre-attaque ou transition. Cet aspect du jeu sera primordial. » Rappelant que le danger pouvait venir de partout au sein de l’équipe bressane, Pascal Donnadieu en profitait pour envoyer un message sans équivoque à ses joueurs. « Nous sommes la dernière équipe du championnat au rebond offensif, donc il nous faudra faire de gros efforts dans ce domaine ». Avant de rappeler, confiant dans la capacité de ses joueurs à relever le défi, la recette du succès des Altoséquanais cette saison. « Comme d’habitude, il nous faudra être cohérents en attaque et faire ce que nous proposons depuis un certain temps maintenant, à savoir: faire circuler la balle et varier les options intérieures et extérieures. »

« On a énormément progressé depuis le mois de septembre »

Galvanisés par leurs récentes performances, les banlieusards, que peu d’observateurs voyaient à pareille fête cette saison après un exercice 2022-2023 compliqué (13e avec un bilan de 14 victoires pour 20 défaites), se présenteront sûrs de leur force samedi face à la JL. « Au-delà des résultats, nous avons été capables de réaliser des prestations plus que satisfaisantes. On a énormément progressé depuis le mois de septembre, avec de la niaque et un bon état d’esprit, malgré une qualité de basket fluctuante. On a réussi à régler ce problème et je suis assez satisfait de ce qu’on propose actuellement en attaque comme en défense. »

Une confiance qui n’empêche pas l’assistant de Vincent Collet chez les Bleus, interrogé sur les chances de titre de la JSF au regard de leur parcours jusqu’ici, de garder les pieds sur terre. « L’objectif du début de saison, c’était la qualification pour les playoffs. Aujourd’hui on en est plus très loin, même si ce n’est pas encore fait, donc c’est une grosse satisfaction […]. Je pense qu’il faut quand même rester lucides sur nos chances de remporter le titre de champion de France. Quand on regarde les quatre équipes qui sont devant nous au classement, c’est plus de profondeur, plus de rotations, et je ne parle même pas de Monaco… Ce sont des équipes plus armées que nous. » Pas de quoi décourager un Pascal Donnadieu habitué à déjouer les pronostics, soulignant la capacité de son groupe à « hausser son niveau de jeu cette saison ».

« Le sentiment qui prime aujourd’hui, c’est la fierté »

Un soupçon d’optimisme rassurant de la part du technicien de 59 ans, qui au lendemain de défaites déchirantes tant en Leaders Cup qu’en Coupe de France, avouait éprouver davantage de fierté que de déception. « Sur cette Leaders Cup, on a joué un excellent basket. Idem pour le match de coupe de France face à Monaco. Donc je n’ai pas spécialement de regrets. En revanche, de la déception, il y en a. On est des compétiteurs et même si on ne partait pas favoris, quand on est si près du titre ou de la qualification pour les demi-finales, on est forcément déçus […]. On partait de loin en début de saison mais on n’a opéré aucun changement au sein de l’effectif, articulé autour d’un noyau de JFL (8). C’est donc une fierté d’effectuer une telle saison. Le sentiment qui prime aujourd’hui, c’est la fierté ».

L’entraîneur francilien, qui reste sur 5 victoires en 7 matchs de championnat en 2024, espère poursuivre sur sa lancée ce samedi face à Bourg (18h30) pour revenir à une victoire des Bressans au classement. Il pourra compter pour l’occasion sur un effectif au grand complet, même si Ibrahima Fall Faye, amoindri par une blessure au genou, entamera au terme de la rencontre un protocole spécifique lui permettant de finir la saison en pleine possession de ses moyens. Preuve de l’ambition des banlieusards, qui n’ont pas dit leur dernier mot dans ce championnat…