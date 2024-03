Le tenant du titre Monaco tient bon face à Nanterre et file en demi-finale

Ce samedi soir, en clôture de cette première journée du top 8 à Trélazé, l’AS Monaco s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France en venant à bout d’une valeureuse équipe de Nanterre (94-92). Les joueurs de Pascal Donnadieu ne sont pas parvenus à prendre leur revanche du match à Paris La Défense Arena. Ainsi, l’équipe de Sasa Obradovic retrouvera la SIG Strasbourg, tombeuse du SLUC Nancy, pour une place dans le dernier carré.

Nanterre et Benjamin Sene tiennent tête à Monaco à la pause

Il aura cependant fallu attendre deux minutes pour voir l’AS Monaco débloquer le compteur dans cette rencontre. Dans un début de match crispé et équilibré, la Roca Team s’est appuyée sur l’efficacité de la paire Mike James (13 points et 5 passes décisives) – Donatas Motiejunas (13 points et 6 rebonds) pour creuser un premier écart dans ce premier quart-temps (17-11, 6′). Sous l’impulsion d’un Benjamin Sene étincelant (24 points et 2 passes décisives), Nanterre est parvenu à revenir à un petit point (21-20, 10′).

À l’image du premier quart-temps, Monégasques et Nanterriens ont continué à se rendre coup pour coup. Si Benjamin Sene a poursuivi son chantier dans cette première mi-temps, les coéquipiers de Terry Tarpey (11 points et 7 rebonds) ont fait jeu égal avec des Franciliens en grande réussite. Au terme d’une belle bataille et de vingt premières minutes rythmées et plaisantes à Trélazé, Monaco regagnait les vestiaires d’une courte tête (48-47, 20′).

Monaco résiste à un Bibbins euphorique

Et l’intensité de la première période s’est perpétuée en seconde, tout comme le chassé-croisé entre les deux formations. Mieux rentrés dans cette deuxième période, les hommes de Sasa Obradovic ont profité du très bon passage du pivot lituanien pour conserver l’avantage. Après trente minutes toujours aussi disputées, Monaco avait toujours la main mise mais le succès encore loin d’être assuré (76-70, 30′).

À la fois spectaculaire et terriblement efficace, Donta Hall (12 points et 11 rebonds) est sorti de sa boîte au meilleur des moments pour permettre à son équipe de s’imposer, tout comme la régularité au tir extérieur du capitaine Yakuba Ouattara (17 points dont 5/8 à 3-points). Si les hommes de Pascal Donnadieu, guidés par un Justin Bibbins euphorique (24 points et 7 passes décisives) ont tout tenté pour recoller, la Roca Team n’a pas flanché (94-92).

Et le tenant du titre a peut-être passé l’étape la plus compliquée face à Nanterre, première équipe derrière l’indétronâble top 4 de Betclic ELITE. Désormais, c’est la SIG Strasbourg et son ancien membre Paul Lacombe qui se présentent face aux joueurs de la Principauté, pour une place en finale à Bercy mi-avril.

