Patrick Mwamba dernière recrue d’Orchies BC pour la saison 2024-2025

L’effectif d’Orchies est complet ! Avec l’arrivée de Patrick Mwamba (2,01 m, 24 ans), l’effectif de Philippe Maucourant pour la saison 2024/2025 est entièrement connu. L’ailier rejoint les rangs orchésiens et sera donc le deuxième joueur étranger, en plus de Joe Burton.

Patrick Mwamba a effectué l’intégralité de ses années d’études aux États-Unis, en NCAA. Il a connu trois facs différentes. Auteur d’une avant-dernière saison convaincante – avec 7,8 points à 49% aux tirs (dont 37,9 % à 3-pts), 5,5 rebonds et 1,0 interception pour 10,5 d’évaluation en seulement 21 minutes – Mwamba confirme sa belle progression. Il n’a cependant que peu joué avec les Loyola Ramblers la saison dernière, dans une équipe compétitive qui a joué le NIT. L‘ailier découvrira le basket professionnel et européen par la NM1 avec le BCO. Poste 3 athlétique et fort défenseur, il apportera une densité physique supplémentaire sur les postes extérieurs.