Paul Billong file à Rennes

Après avoir quitté Boulazac, Paul Billong (1,93 m, 22 ans) descend d’un niveau et s’engage avec Rennes en Nationale 1 masculine (NM1). Le meneur de jeu rejoint l’URB pour poursuivre sa carrière professionnelle.

Enfant du BBD, ce meneur de grande taille tournait à 5,3 points, 1,9 rebond et 1,6 passe décisive chez le finaliste des playoffs d’accession. A Rennes, il occupera également un rôle plus important et espère vivre une saison prolifique comme l’ont déjà fait plusieurs meneurs à l’URB ces dernières années, à l’image de Bryan Pamba ou Sébastien Cape par le passé.

C’est une signature importante pour Rennes qui a terminé dixième du groupe B en 2022-2023 et a manqué les playoffs. Réputée pour son collectif, l’équipe rennaise espère continuer dans cette voie malgré le départ de l’entraîneur emblématique Pascal Thibaud à Lorient.