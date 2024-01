Pelos, Albicy et Gran Canaria corrigent le Real Madrid

Gran Canaria s’est largement imposé (100-77) face à une équipe du Real Madrid diminuée et fatiguée ce dimanche 28 janvier, pour la 20e journée de Liga Endesa.

A domicile, l’équipe d’Andrew Albicy (8 points à 3/6 aux tirs et 4 passes décisives pour 7 d’évaluation en 21 minutes) et Pierre Pelos (6 points à 2/2 à 3-points, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 12 d’évaluation en 16 minutes) a très bien démarré (25-9, 10′) pour prendre le large face au leader de l’EuroLeague, qui avait retrouvé la victoire jeudi face à l’Olympiakos, après sa déroute à Monaco. Son collectif bien huilé en place, l’équipe de Jaka Lakovic a pu nourrir ses shooteurs (15/27 à 3-points), à commencer par les anciens Strasbourgeois A.J. Slaughter (16 points à 3/4 à 3-points en 22 minutes) et John Shurna (15 points à 3/5 derrière l’arc en 25 minutes). Ainsi, les Canariens ont inscrit 32 points dans le seul deuxième quart-temps.

💥 El MATAZO de Vincent Poirier para activar al @RMBaloncesto. #LigaEndesa pic.twitter.com/R7TW488J6x — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) January 28, 2024

Malgré la férocité de Vincent Poirier (11 points à 4/10 et 9 rebonds pour 17 d’évaluation en 27 minutes), auteur d’un dunk monstrueux, c’était trop tard pour le Real Madrid qui n’a pas pu revenir au score. Fabien Causeur (2 points à 1/3 et 2 rebonds en 19 minutes) et les siens enregistrent leur deuxième défaite de suite à l’extérieur en Liga Endesa puisqu’ils avaient perdu à Murcie il y a deux semaines. En comptant le revers à Monaco, c’est même le troisième revers consécutif hors de leurs bases. Ils restent malgré tout en tête du championnat espagnol puisque Malaga, qui s’est largement imposé à Valence (63-83), a vu son incroyable série de victoire prendre fin lors de la 19e journée à Badalone.