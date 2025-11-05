Philippe Sudre refait surface au Maroc

Sur le carreau depuis la disparition des Metropolitans 92 dont il était le directeur du centre de formation, même si on l’a vu officier sur quelques évènements comme le Young Star Game, Philippe Sudre (63 ans) va retrouver le goût de la compétition.

Après de multiples vies au sein du basket français (modeste joueur de NM4 à Rueil-Malmaison ; assistant-coach à Sceaux, Le Mans, Strasbourg, Montpellier, Chalon-sur-Saône, l’ASVEL ; manager général de la JDA Dijon ; chargé vidéo de l’équipe de France ; bâtisseur des centres de formation de Monaco et de Blois), le Francilien va retourner à l’étranger.

Une double casquette à Casablanca

Déjà impliqué à plusieurs reprises dans le basket africain (une demi-saison à Nabeul en Tunisie en 2017/18, une expérience écourtée à la tête de l’équipe U16 de la Guinée en 2023/24), le disciple d’Alain Weisz va désormais rejoindre l’Alliance Sport de Casablanca, qui avait besoin d’un petit électrochoc après des débuts compliqués au sein du championnat marocain (trois défaites en trois matchs).

Sur les rives de l’Atlantique, Philippe Sudre tiendra une double casquette, à la fois directeur technique du club et entraîneur de l’équipe première.

« L’Alliance Sportive de Casablanca est fière d’annoncer l’arrivée de l’expérimenté coach Philippe Sudre », s’enorgueillit le club marocain. « Reconnu pour son parcours et son expertise dans le développement du basketball, il aura pour mission de renforcer la structure sportive du club et d’accompagner sa progression à tous les niveaux. »