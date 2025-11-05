Recherche
À l’étranger

Philippe Sudre refait surface au Maroc

Ancien directeur du centre de formation des Metropolitans 92, Philippe Sudre est le nouveau directeur technique et entraîneur de l'Alliance Sport de Casablanca, lanterne rouge du championnat marocain.
00h00
Résumé
Écouter
Philippe Sudre refait surface au Maroc

Philippe Sudre a été le directeur du centre de formation des Metropolitans 92 entre 2019 et 2024

Crédit photo : Lilian Bordron

Sur le carreau depuis la disparition des Metropolitans 92 dont il était le directeur du centre de formation, même si on l’a vu officier sur quelques évènements comme le Young Star Game, Philippe Sudre (63 ans) va retrouver le goût de la compétition.

Après de multiples vies au sein du basket français (modeste joueur de NM4 à Rueil-Malmaison ; assistant-coach à Sceaux, Le Mans, Strasbourg, Montpellier, Chalon-sur-Saône, l’ASVEL ; manager général de la JDA Dijon ; chargé vidéo de l’équipe de France ; bâtisseur des centres de formation de Monaco et de Blois), le Francilien va retourner à l’étranger.

Une double casquette à Casablanca

Déjà impliqué à plusieurs reprises dans le basket africain (une demi-saison à Nabeul en Tunisie en 2017/18, une expérience écourtée à la tête de l’équipe U16 de la Guinée en 2023/24), le disciple d’Alain Weisz va désormais rejoindre l’Alliance Sport de Casablanca, qui avait besoin d’un petit électrochoc après des débuts compliqués au sein du championnat marocain (trois défaites en trois matchs).

Philippe Sudre arrive à Casablanca

Sur les rives de l’Atlantique, Philippe Sudre tiendra une double casquette, à la fois directeur technique du club et entraîneur de l’équipe première.

« L’Alliance Sportive de Casablanca est fière d’annoncer l’arrivée de l’expérimenté coach Philippe Sudre », s’enorgueillit le club marocain. « Reconnu pour son parcours et son expertise dans le développement du basketball, il aura pour mission de renforcer la structure sportive du club et d’accompagner sa progression à tous les niveaux. »
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

