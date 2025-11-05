Recherche
NM1

Le Pays Salonais se rebelle, Lorient s'adjuge le choc : le point complet sur la 10e journée de NM1

En dehors des tirs au buzzer de Théo Rey et Sasha Derradji, la soirée de Nationale 1 a été particulièrement vivante mardi. Retrouvez tout ce qu'il faut en retenir.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Pays Salonais se rebelle, Lorient s’adjuge le choc : le point complet sur la 10e journée de NM1

La joie des joueurs du Pays Salonais, vainqueurs de leur deuxième match de la saison de NM1

Crédit photo : Pays Salonais Basket 13

Poule A

Le choc du haut de tableau a été décroché par Lorient qui est allé mettre fin à l’invincibilité à domicile de son ancien co-loeader, le LSVB. Du côté des Sables, le CEP l’a emporté 83-80, soulagé de voir le dernier tir de Keith Wright manquer la cible.

« Ça se joue à des détails », relativise le coach battu, François Sence, interrogé par Ouest France. « On continue de grandir. Je n’ai pas à rougir de mon équipe. On a joué les yeux dans les yeux avec cette équipe. »

On notera également la première victoire à l’extérieur d’Angers qui renvoie Chartres dans le doute (91-87), Val de Seine qui poursuit son redressement en marchant sur Vitré (86-63), le carton de Tours (108-88 face à Rennes) ou Poissy qui n’arrive pas à décoller (64-74 à Tarbes-Lourdes).

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
