Le Pays Salonais se rebelle, Lorient s’adjuge le choc : le point complet sur la 10e journée de NM1

Poule A

Le choc du haut de tableau a été décroché par Lorient qui est allé mettre fin à l’invincibilité à domicile de son ancien co-loeader, le LSVB. Du côté des Sables, le CEP l’a emporté 83-80, soulagé de voir le dernier tir de Keith Wright manquer la cible.

« Ça se joue à des détails », relativise le coach battu, François Sence, interrogé par Ouest France. « On continue de grandir. Je n’ai pas à rougir de mon équipe. On a joué les yeux dans les yeux avec cette équipe. »

Ils ne sont désormais plus que deux en tête de la Poule A puisque Lorient est accompagné des Metropolitans, qui ont failli mordre la poussière à domicile contre Fougères (78-74). Les hommes de Sacha Giffa ont dû puiser dans leurs ressources pour remonter neuf points de retard en deuxième mi-temps (47-56).

Derrière, qui arrêtera Toulouse ? Après une entame très en deçà de ses attentes (quatre défaites consécutives), le Stade Toulousain a enchaîné sa sixième victoire consécutive. Bien sûr, l’identité de l’adversaire (le Pôle France, dix défaites en dix matchs) porte à relativiser ce nouveau succès, mais les coéquipiers de Louis Marnette (26 points à 8/17, 5 rebonds et 3 passes décisives) ont encore fait parler leur force de frappe (112-89). Sur leur série, ils tournent à 98,1 points de moyenne.

On notera également la première victoire à l’extérieur d’Angers qui renvoie Chartres dans le doute (91-87), Val de Seine qui poursuit son redressement en marchant sur Vitré (86-63), le carton de Tours (108-88 face à Rennes) ou Poissy qui n’arrive pas à décoller (64-74 à Tarbes-Lourdes).

Poule B

Dans la Poule B, les choses sont plus limpides : Le Havre fait cavalier seul en tête, même si le STB n’a pas eu la vie simple à Boulogne-sur-Mer, passé tout près de sa première défaite, sauvé par une flèche au buzzer de Théo Rey.

Du haut de son 10/10, Saint-Thomas a décroché tous ses concurrents directs, même si un trio fait de la résistance. Ainsi, Fos-Provence, Orchies et Mulhouse l’ont tous emporté et se maintiennent à deux longueurs du Havre (8v-2d).

Si les Mustangs ont dû mater la rébellion de Metz (96-90), enfin convaincant à l’image de l’énorme double-double de Momath Seck (29 points et 10 rebonds), Orchies n’a connu aucune difficulté dans un derby du Nord (86-58 contre Loon-Plage). Les BYers ont eux soufferts pour assurer l’essentiel dans l’antre du SCABB Lab (84-80), bien aidés encore par le surprenant Marhez Karabi (15 points à 7/9 et 6 rebonds), sorti de nulle part le week-end dernier.

À part Besançon, qui n’a pas existé à domicile face à Berck (68-91) et Matéo Bordes (22 points), les autres pensionnaires du bas de classement ont initié une révolte. Les Canonniers ont donné du fil à retordre à Mulhouse, l’Étoile de Charleville-Mézières n’a cédé qu’au buzzer face à Saint-Vallier tandis que le Pays Salonais a fait encore mieux !

Le promu provençal a décroché sa deuxième victoire en s’offrant le scalp de LyonSO (74-72), sur les ailes de son jeune duo français Camille Jean (18 points à 7/14 et 7 passes décisives) – Cameron Valcy (16 points à 6/10 et 4 passes décisives).