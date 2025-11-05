L’histoire d’amour continue entre Andy Thornton-Jones et Poitiers : prolongation de contrat signée

Dans un monde où certains entraîneurs raisonnent de plus en plus par cycle de trois ans au sein d’un club, Andy Thornton-Jones fait figure d’exception. Arrivé à Poitiers en 1999, à l’âge de 19 ans, en provenance de son Angleterre natale, le technicien, désormais âgé de 46 ans, a écrit toute son histoire professionnelle dans la Vienne. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter puisqu’il a prolongé pour deux ans avec le PB86.

𝗔𝗻𝗱𝘆 𝗧𝗵𝗼𝗿𝗻𝘁𝗼𝗻-𝗝𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗽𝗼𝗶𝘁𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟴 ✍️ Le Poitiers Basket 86 est fier d’annoncer la prolongation du contrat de son entraîneur principal, 𝗔𝗻𝗱𝘆 𝗧𝗵𝗼𝗿𝗻𝘁𝗼𝗻-𝗝𝗼𝗻𝗲𝘀, pour deux saisons supplémentaires 🤝#GoPB 👊 pic.twitter.com/qkO1PTaVwh — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) November 5, 2025

Alors que son contrat d’entraîneur arrivait à son échéance à l’issue de cette saison, le Franco-Britannique a rempilé jusqu’en 2028 avec le club pictavien, fort d’un début d’exercice honnête (4v-5d), dans la lignée des deux dernières années en ÉLITE 2 (10e puis 7e).

« Andy connait l’histoire et l’ADN du club »

« Andy connaît l’histoire, l’ADN, tout comme les forces et les faiblesses d’un club dont il partage les valeurs. Sa prolongation faisait partie des réflexions de l’été. Nous avons laissé le championnat débuter avant de commencer à discuter depuis quelques semaines », a indiqué le manager général Arnaud Marius à La Nouvelle République.

S’il dirige l’équipe pictavienne depuis janvier 2021, Andy Thornton-Jones a enfilé toutes les casquettes possibles à Poitiers, sauf celle de président (pour l’instant ?!). Il a d’abord été joueur, initialement avec le CEP puis le Stade Poitevin (NM3 / NM2), avant de défendre les couleurs du nouveau club né de leur union en 2004, le Poitiers Basket 86. Resté dans le giron du club à l’issue de sa carrière, coach salarié depuis 2008, il a été successivement adjoint de Ruddy Nelhomme, entraîneur de l’équipe réserve et directeur du centre de formation avant de prendre les rênes des professionnels.