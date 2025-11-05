Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

L’histoire d’amour continue entre Andy Thornton-Jones et Poitiers : prolongation de contrat signée

ÉLITE 2 - Propulsé entraîneur du Poitiers Basket 86 en janvier 2021, Andy Thornton-Jones a prolongé jusqu'en 2028 avec le PB86. Arrivé en 1999 dans la préfecture de la Vienne, le Britannique de naissance n'a plus quitté la ville depuis.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’histoire d’amour continue entre Andy Thornton-Jones et Poitiers : prolongation de contrat signée

Andy Thornton-Jones arrivait en fin de contrat à Poitiers

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans un monde où certains entraîneurs raisonnent de plus en plus par cycle de trois ans au sein d’un club, Andy Thornton-Jones fait figure d’exception. Arrivé à Poitiers en 1999, à l’âge de 19 ans, en provenance de son Angleterre natale, le technicien, désormais âgé de 46 ans, a écrit toute son histoire professionnelle dans la Vienne. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter puisqu’il a prolongé pour deux ans avec le PB86.

Alors que son contrat d’entraîneur arrivait à son échéance à l’issue de cette saison, le Franco-Britannique a rempilé jusqu’en 2028 avec le club pictavien, fort d’un début d’exercice honnête (4v-5d), dans la lignée des deux dernières années en ÉLITE 2 (10e puis 7e).

« Andy connait l’histoire et l’ADN du club »

« Andy connaît l’histoire, l’ADN, tout comme les forces et les faiblesses d’un club dont il partage les valeurs. Sa prolongation faisait partie des réflexions de l’été. Nous avons laissé le championnat débuter avant de commencer à discuter depuis quelques semaines », a indiqué le manager général Arnaud Marius à La Nouvelle République.

S’il dirige l’équipe pictavienne depuis janvier 2021, Andy Thornton-Jones a enfilé toutes les casquettes possibles à Poitiers, sauf celle de président (pour l’instant ?!). Il a d’abord été joueur, initialement avec le CEP puis le Stade Poitevin (NM3 / NM2), avant de défendre les couleurs du nouveau club né de leur union en 2004, le Poitiers Basket 86. Resté dans le giron du club à l’issue de sa carrière, coach salarié depuis 2008, il a été successivement adjoint de Ruddy Nelhomme, entraîneur de l’équipe réserve et directeur du centre de formation avant de prendre les rênes des professionnels.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Poitiers
Poitiers
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
glidos
Excellent choix de la part d'un club bien géré, avec ce coach très "humain"
Répondre
(0) J'aime
Livenews
LF2
00h00[Vidéo] Le buzzer beater plus que douteux accordé à la SIG, une réclamation posée
ELITE 2
00h00L’histoire d’amour continue entre Andy Thornton-Jones et Poitiers : prolongation de contrat signée
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
À l’étranger
00h00Philippe Sudre refait surface au Maroc
NM1
00h00Le Pays Salonais se rebelle, Lorient s’adjuge le choc : le point complet sur la 10e journée de NM1
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon en pôle position pour faire venir le prospect Noa Kouakou-Heugue, déçu de la NBL
ELITE 2
00h00Lien Phillip, le basketteur qui voulait devenir pêcheur : « Waouh, je n’en avais jamais parlé aussi profondément… »
Coupe de France Masculine
00h00La Rochelle sort une Betclic ÉLITE et se qualifie pour la première fois en 1/8e de finale de la Coupe de France
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
À l’étranger
00h00Le saviez-vous ? Le meilleur rebondeur de la D2 espagnole est … Français !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
NBA
00h00Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !
NBA
00h00Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
NBA
00h00Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo crucifie les Pacers au buzzer : soirée magique à Indianapolis
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
1 / 0