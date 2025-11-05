Recherche
G-League

Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français

Alors que son temps de jeu a été divisé par deux en ce début de saison NBA avec les Hornets par rapport à son année rookie, Tidjane Salaün a été envoyé à Greensboro. Nolan Traoré, Maxime Raynaud et Noa Essengue participeront également à l'ouverture de la G-League ce week-end.
00h00
Tidjane Salaün va aller chercher du temps à Greensboro

Crédit photo : © Sam Navarro-Imagn Images

La nuit dernière, les Charlotte Hornets se sont inclinés à la Nouvelle-Orléans (112-116). Mais pour la première fois de la saison, Tidjane Salaün n’a pas joué. Il n’était même pas sur la feuille de match. Pour cause, l’ancien ailier de Cholet Basket a été envoyé en G-League.

La conséquence d’un début de saison décevant, où Salaün (qui reste extrêmement jeune, rappelons-le, du haut de ses 20 ans), n’a pas su saisir sa chance. Malgré les blessures qui frappent l’effectif des Hornets (LaMelo BallGrant WilliamsJosh GreenBrandon Miller tous out), le 6e choix de la Draft 2024 joue beaucoup moins que l’an dernier (seulement 11 minutes de moyenne, contre 21 lors de sa saison rookie).

De fait, si son adresse a connu un petit pas en avant (37%, contre 33%), ses statistiques continuent de plafonner à 3,1 points et 3,6 rebonds de moyenne. Débordé par le vétéran Pat Connaughton dans la rotation, le Français a montré qu’il n’était toujours pas prêt à exister en NBA et devra se servir de son retour en G-League (5 matchs avec Greensboro la saison dernière) pour prendre de l’envergure.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Tidjane Salaun.jpg
Tidjane SALAÜN
Poste(s): Ailier
Taille: 205 cm
Âge: 20 ans (10/08/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
3,1
#328
REB
3,7
#173
PD
0,7
#321

Alors que la saison de G-League sera lancée ce week-end, X des six rookies français sont pour l’instant prévus au programme. Rappelé par les Nets le temps d’une sortie à 3 minutes à Minnesota, Nolan Traoré a été renvoyé à Long Island.

Sevré de temps de jeu depuis son premier match à 12 minutes (4 minutes depuis sur une seule rencontre le 1er novembre), Maxime Raynaud a été assigné aux Stockton Kings.

Dernier rookie tricolore sans minute en NBA, Noa Essengue a pris la route de Windy City depuis le début de semaine.

LIRE AUSSI

Il reste donc trois débutants français en NBA, et un seul qui pourrait sembler assuré de ne pas aller faire un tour en G-League à court terme, Noah Penda, qui a intégré la rotation d’Orlando. Même si cela ne lui aurait pas déplu, comme il nous l’a confié le week-end dernier.

« J’avais même demandé au Magic avant même que la saison commence si je pouvais aller jouer en G-League, pour avoir du temps de jeu si jamais cela ne se présentait pas en NBA. Ils m’ont dit qu’ils ne savaient pas à quoi allait ressembler mon temps de jeu, mais que leur objectif n’était pas de m’envoyer en G-League, ils aimeraient m’intégrer dans l’équipe. Donc c’est tant mieux qu’ils me fassent confiance aussi vite. »

LIRE AUSSI

Alors qu’ils ont respectivement joué 11 et 5 minutes depuis l’entre-deux de l’exercice NBA, Joan Beringer et Mohamed Diawara pourraient aussi être envoyés en G-League afin de grappiller du temps de jeu.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
