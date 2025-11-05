Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français

La nuit dernière, les Charlotte Hornets se sont inclinés à la Nouvelle-Orléans (112-116). Mais pour la première fois de la saison, Tidjane Salaün n’a pas joué. Il n’était même pas sur la feuille de match. Pour cause, l’ancien ailier de Cholet Basket a été envoyé en G-League.

The Charlotte Hornets have assigned Tidjane Salaun to the Greensboro Swarm. pic.twitter.com/DtwSnCRjKJ — r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) November 3, 2025

La conséquence d’un début de saison décevant, où Salaün (qui reste extrêmement jeune, rappelons-le, du haut de ses 20 ans), n’a pas su saisir sa chance. Malgré les blessures qui frappent l’effectif des Hornets (LaMelo Ball, Grant Williams, Josh Green, Brandon Miller tous out), le 6e choix de la Draft 2024 joue beaucoup moins que l’an dernier (seulement 11 minutes de moyenne, contre 21 lors de sa saison rookie).

De fait, si son adresse a connu un petit pas en avant (37%, contre 33%), ses statistiques continuent de plafonner à 3,1 points et 3,6 rebonds de moyenne. Débordé par le vétéran Pat Connaughton dans la rotation, le Français a montré qu’il n’était toujours pas prêt à exister en NBA et devra se servir de son retour en G-League (5 matchs avec Greensboro la saison dernière) pour prendre de l’envergure.

PROFIL JOUEUR Tidjane SALAÜN Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 20 ans (10/08/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3,1 #328 REB 3,7 #173 PD 0,7 #321

Alors que la saison de G-League sera lancée ce week-end, X des six rookies français sont pour l’instant prévus au programme. Rappelé par les Nets le temps d’une sortie à 3 minutes à Minnesota, Nolan Traoré a été renvoyé à Long Island.

From NetsPR: Brooklyn Nets have assigned Ben Saraf, Nolan Traore and Danny Wolf to their NBA G League affiliate, the Long Island Nets. Long Island opens G League season on Friday night at Nassau Coliseum. Third two-way, last open two-way slot in the league, remains open. — NetsDaily (@NetsDaily) November 4, 2025

Sevré de temps de jeu depuis son premier match à 12 minutes (4 minutes depuis sur une seule rencontre le 1er novembre), Maxime Raynaud a été assigné aux Stockton Kings.

Kings have assigned Maxime Raynaud to G League Stockton. They tip off their season on Saturday. This is likely to get a practice in today with the team. — Sean Cunningham (@SeanCunningham) November 4, 2025

Dernier rookie tricolore sans minute en NBA, Noa Essengue a pris la route de Windy City depuis le début de semaine.

Il reste donc trois débutants français en NBA, et un seul qui pourrait sembler assuré de ne pas aller faire un tour en G-League à court terme, Noah Penda, qui a intégré la rotation d’Orlando. Même si cela ne lui aurait pas déplu, comme il nous l’a confié le week-end dernier.

« J’avais même demandé au Magic avant même que la saison commence si je pouvais aller jouer en G-League, pour avoir du temps de jeu si jamais cela ne se présentait pas en NBA. Ils m’ont dit qu’ils ne savaient pas à quoi allait ressembler mon temps de jeu, mais que leur objectif n’était pas de m’envoyer en G-League, ils aimeraient m’intégrer dans l’équipe. Donc c’est tant mieux qu’ils me fassent confiance aussi vite. »

Alors qu’ils ont respectivement joué 11 et 5 minutes depuis l’entre-deux de l’exercice NBA, Joan Beringer et Mohamed Diawara pourraient aussi être envoyés en G-League afin de grappiller du temps de jeu.