Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir

La situation de Ja Morant à Memphis continue de s’aggraver. Les Grizzlies ont officiellement suspendu leur meneur vedette pour un match en raison d’un « comportement préjudiciable à l’équipe ». Cette décision fait suite à un incident survenu après la défaite 117-112 face aux Lakers vendredi soir, avant de le réintégrer dès le match suivant.

The Ja Morant sweepstakes are HEATING UP and NBA teams are closely monitoring the situation, with the Kings leading the charge 👀 Will he be traded before the deadline? 🤔 pic.twitter.com/bfLgOsyAwO — Basketball Forever (@bballforever_) November 5, 2025

Des tensions croissantes entre Morant et le staff technique

L’altercation prend racine dans la performance très décevante de Morant à Los Angeles. Il n’a inscrit que 8 points, avec un faible 3/14 au tir, en 31 minutes de jeu. Son énergie et son implication ont été mises en doute durant toute la rencontre.

Après le match, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer sa prestation, Morant a répondu : « Allez demander au staff technique », ajoutant que selon les entraîneurs, la solution était « probablement de ne pas me faire jouer ».

D’après Shams Charania (ESPN), l’entraîneur Tuomas Iisalo avait déjà interpellé Morant, en fin de match, sur son leadership et son investissement. Morant aurait alors répondu sur un ton jugé désinvolte et inapproprié.

Ces tensions ne sont pas nouvelles. Morant critique depuis plusieurs jours les rotations du coach et la manière dont le temps de jeu est distribué.

Un marché de transfert limité malgré l’intérêt des franchises

Malgré les tensions, les Grizzlies pourraient avoir du mal à trouver un marché solide pour échanger Morant, selon Tim MacMahon d’ESPN. « Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup – vous parlez aux gens, je parle aux gens – trouvez-vous beaucoup de personnes qui croient qu’il va y avoir un marché robuste s’ils mettent Ja Morant sur le marché ? », a déclaré l’insider.

Plusieurs facteurs compliquent un éventuel transfert : le contrat de Morant (39,4 millions cette saison, puis 42,2 et 44,9 millions les deux saisons suivantes), les nouvelles règles de la convention collective, et la baisse de sa valeur marchande due aux suspensions passées.

Cependant, plusieurs équipes NBA suivent de près la situation, au cas où une opportunité se présenterait.

Morant a fait son retour lundi soir contre Detroit après avoir purgé sa suspension pendant la défaite à Toronto. L’entraîneur Iisalo a qualifié l’incident d’« affaire interne » et n’a pas souhaité donner les détails : « Nous avons eu une discussion, et nous cherchons tous à aller de l’avant et battre les Pistons. » Reste à savoir si cette réconciliation sera durable ou si Memphis devra envisager une séparation avec sa star de 25 ans.