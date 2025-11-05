Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir

Ja Morant avait été suspendu un match par les Grizzlies pour comportement préjudiciable à l'équipe. Plusieurs franchises NBA surveillent désormais l'évolution de la relation entre la star et Memphis, alimentant les rumeurs de transfert.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
Crédit photo : Petre Thomas-Imagn Images

La situation de Ja Morant à Memphis continue de s’aggraver. Les Grizzlies ont officiellement suspendu leur meneur vedette pour un match en raison d’un « comportement préjudiciable à l’équipe ». Cette décision fait suite à un incident survenu après la défaite 117-112 face aux Lakers vendredi soir, avant de le réintégrer dès le match suivant.

Des tensions croissantes entre Morant et le staff technique

L’altercation prend racine dans la performance très décevante de Morant à Los Angeles. Il n’a inscrit que 8 points, avec un faible 3/14 au tir, en 31 minutes de jeu. Son énergie et son implication ont été mises en doute durant toute la rencontre.

Après le match, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer sa prestation, Morant a répondu : « Allez demander au staff technique », ajoutant que selon les entraîneurs, la solution était « probablement de ne pas me faire jouer ».

D’après Shams Charania (ESPN), l’entraîneur Tuomas Iisalo avait déjà interpellé Morant, en fin de match, sur son leadership et son investissement. Morant aurait alors répondu sur un ton jugé désinvolte et inapproprié.

Ces tensions ne sont pas nouvelles. Morant critique depuis plusieurs jours les rotations du coach et la manière dont le temps de jeu est distribué.

Un marché de transfert limité malgré l’intérêt des franchises

Malgré les tensions, les Grizzlies pourraient avoir du mal à trouver un marché solide pour échanger Morant, selon Tim MacMahon d’ESPN. « Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup – vous parlez aux gens, je parle aux gens – trouvez-vous beaucoup de personnes qui croient qu’il va y avoir un marché robuste s’ils mettent Ja Morant sur le marché ? », a déclaré l’insider.

Plusieurs facteurs compliquent un éventuel transfert : le contrat de Morant (39,4 millions cette saison, puis 42,2 et 44,9 millions les deux saisons suivantes), les nouvelles règles de la convention collective, et la baisse de sa valeur marchande due aux suspensions passées.

Cependant, plusieurs équipes NBA  suivent de près la situation, au cas où une opportunité se présenterait.

Morant a fait son retour lundi soir contre Detroit après avoir purgé sa suspension pendant la défaite à Toronto. L’entraîneur Iisalo a qualifié l’incident d’« affaire interne » et n’a pas souhaité donner les détails : « Nous avons eu une discussion, et nous cherchons tous à aller de l’avant et battre les Pistons. » Reste à savoir si cette réconciliation sera durable ou si Memphis devra envisager une séparation avec sa star de 25 ans.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
Ja Morant
Ja Morant
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
LF2
00h00[Vidéo] Le buzzer beater plus que douteux accordé à la SIG, une réclamation posée
ELITE 2
00h00L’histoire d’amour continue entre Andy Thornton-Jones et Poitiers : prolongation de contrat signée
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
À l’étranger
00h00Philippe Sudre refait surface au Maroc
NM1
00h00Le Pays Salonais se rebelle, Lorient s’adjuge le choc : le point complet sur la 10e journée de NM1
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon en pôle position pour faire venir le prospect Noa Kouakou-Heugue, déçu de la NBL
ELITE 2
00h00Lien Phillip, le basketteur qui voulait devenir pêcheur : « Waouh, je n’en avais jamais parlé aussi profondément… »
Coupe de France Masculine
00h00La Rochelle sort une Betclic ÉLITE et se qualifie pour la première fois en 1/8e de finale de la Coupe de France
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
À l’étranger
00h00Le saviez-vous ? Le meilleur rebondeur de la D2 espagnole est … Français !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
NBA
00h00Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !
NBA
00h00Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
NBA
00h00Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo crucifie les Pacers au buzzer : soirée magique à Indianapolis
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
1 / 0