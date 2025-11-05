[Vidéo] Le buzzer beater plus que douteux accordé à la SIG, une réclamation posée

En Ligue 2, Axelle Mikorek-Fuentes (1,75 m, 22 ans) est l’un des tubes du début de saison ! Alors qu’elle avait peiné à se faire une place à ce niveau en 2023/24 avec Feytiat (2,7 points à 29%), la native de l’Ain (originaire de Jassans-Riottier) brille de mille feux avec la SIG Association pour son retour en deuxième division, troisième meilleure marqueuse (17 points à 37%) et cinquième meilleure passeuse (4,7 passes décisives) du championnat.

PROFIL JOUEUR Axelle MIKOREK-FUENTES Poste(s): Arrière Taille: 175 cm Âge: 22 ans (13/12/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / LF2 PTS 17 #3 REB 2,7 #82 PD 4,7 #5

« C’est une joueuse cadre à qui on a confié beaucoup de responsabilités et qui a su se montrer à la hauteur », indique son entraîneur Yannis Lefrang au micro des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Un shoot déclenché trop tard ?

À créditer de 20 points à 6/14 et 7 passes décisives, l’ancienne joueuse de Voiron a même écrit un nouveau chapitre doré samedi en crucifiant le Cavigal Nice au buzzer d’un tir à six mètres (72-70), permettant à l’équipe d’Illkirch-Graffenstaden de décrocher sa deuxième victoire de la saison, qui plus est face à un concurrent direct pour le maintien.

Sauf que ce tir n’aurait manifestement pas dû être accordé. Alors que les arbitres ont validé le panier, la vidéo semble prouver que le ballon a quitté les mains de la shooteuse alsacienne quelques dixièmes de seconde après la fin du temps règlementaire.

Nice a saisi la FFBB

« J’ai vu arriver le ballon, je savais, qu’au pire, si je ratais mon tir, on partait en prolongation. J’ai shooté et c’est rentré. Peu importe ce que les gens diront, on a gagné et on est en week-end », a exprimé l’héroïne du soir, à chaud, dans les colonnes des DNA samedi.

Depuis, le week-end est passé et la colère niçoise n’est toujours pas retombée. Contestant la validité du shoot de Mikorek, le club azuréen a déposé une réclamation auprès de la fédération. Ce mercredi, à trois jours de recevoir La Tronche-Meylan dans le cadre de la 7e journée de LF2, le Cavigal n’avait toujours aucune nouvelle de sa procédure.

Reste que sa requête n’a que très peu de chances d’aboutir, voire aucune, puisque si le match est dépourvu d’assistance vidéo, c’est la décision arbitrale qui fait foi.