Un pic à 10 millions de téléspectateurs sur France 2 pour France – Team USA

La belle histoire a continué sur France 2 pour l’équipe de France masculine. Après ses très belles audiences de mardi et jeudi en quarts et demi-finales face au Canada et l’Allemagne, les Bleus ont été suivis par 8,66 millions de téléspectateurs en moyenne sur France 2 ce samedi 10 août.

Avec 49,1% de part d’audience, quasiment un téléspectateur sur deux a regardé la rencontre. Chez les 50 ans et moins, 57,9% des téléspectateurs étaient devant le match !

#Paris2024 : Carton pour #USAFRA en basket masculin sur France 2 hier soir avec 8,66 millions de supporters en moyenne (49,1% 4+ / 57,9% FRDA-50). — Kevin Boucher (@kevboucher) August 11, 2024

Le pic d’audience a dépassé les 10 millions de téléspectateurs, avec 10,19 millions.