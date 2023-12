Pierre Pelos et sa grande aventure à Gran Canaria : « Je n’ai aucun regret »

Pour la deuxième fois de sa carrière, Pierre Pelos (2,05 m, 31 ans) va revenir à Ékinox. Avec un maillot qui marque la nouvelle dimension prise par sa carrière : quasiment cinq ans après avoir affronté la JL Bourg avec l’écusson de Fos-Provence, novice en Betclic ÉLITE, ce sera désormais avec celui de Gran Canaria, vainqueur de l’EuroCup en titre. « Il me tarde de revenir à la maison », nous disait, en novembre, celui qui a été sacré champion de France Pro B en 2017 avec la Jeu, avant d’y officier de nouveau pendant quatre saisons (2019/23).

Loin d’être programmé pour le haut niveau, parti de la Régionale 2 pour atteindre l’un des plus grands clubs européens, l’international français a pourtant fait son trou au sein de l’équipe espagnole. Auteur d’une sortie à 20 points et 9 rebonds dès la 4e journée contre Malaga, juste après n’avoir été utilisé que 9 minutes contre Badalone, le Gersois a progressivement gagné la confiance de Jaka Lakovic (qui lui accorde 19 minutes de moyenne par match) et n’est plus redescendu en dessous de la barre des 10 minutes, profitant également de la blessure de John Shurna pour gagner de l’importance dans la raquette de Gran Canaria. Pour sa plus grande satisfaction, lui qui vit presque un rêve éveillé en Espagne.

« Je suis vraiment content d’avoir fait ce choix ! Je n’ai aucun regret. Je prends énormément de plaisir à être en Espagne. Comme on me l’avait effectivement dit avant, c’est un basket qui me correspond plus, je n’ai pas besoin de forcer mon jeu. Collectivement, c’est vraiment le top. Tu laisses le jeu venir à toi et tout roule, tu es sûr que tu vas avoir un tir, des choses qui vont arriver. Il n’y a pas de raison de forcer quoi que ce soit.

Honnêtement, je trouve qu’il n’y a pas forcément plus de talent que dans les équipes françaises mais il y a beaucoup plus de détails à respecter. Et ça court énormément, il y a beaucoup de rythme des deux côtés du terrain. La grosse différence par rapport à la France se fait sur le plan athlétique mais c’est beaucoup plus collectif en Espagne. Cela prime sur tout le reste, même pour les équipes qui ont moins de talent. Pour nous, cela se voit en EuroCup : par exemple, on a détruit Ankara (82-69), qui a pourtant de très gros talents individuels, sans faire un gros match, parce qu’on était largement au dessus collectivement des deux côtés du terrain. Ils n’avaient aucune solution et on n’avait qu’à dérouler notre basket.



L’exigence du coach Jaka Lakovic est supérieure. On ne s’entraîne pas forcément plus qu’en France mais cela exige plus de concentration car il y a plus de détails à respecter. Je l’ai vu contre le Barça en début de saison : on a été devant tout le match mais on n’a pas fait attention aux détails dans les cinq dernières minutes et on a perdu de dix points (73-83). Le championnat espagnol est plus fort que l’EuroCup. On a pris cher contre des équipes moins fortes que nous sur le papier, comme Gérone (64-88) ou Murcie (69-95), quand on n’a pas mis l’intensité nécessaire. Si tu ne mets pas un peu d’envie, si tu n’es pas à fond, tu vas vite prendre une raclée. C’est plus strict. »