Pierre Pelos remporte son duel face à Damien Inglis

Gran Canaria a bien lancé son année 2024 avec une très belle victoire à Valence (79-86) ce dimanche 7 janvier.

L’équipe des Canaries avait mal démarré (24-17, 10′) avant de remporter chaque quart-temps par au moins deux possessions. Guidée par son meneur vétéran Andrew Albicy (9 points à 3/8 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 13 d’évaluation en 31 minutes), la formation de Jaka Lakovic a su trouver ses shooteurs pour finir à 14/30 à 3-points. A ce jeu-là, l’ancien de Betclic ELITE A.J. Slaughter s’est fait plaisir (28 points à 6/10 à 3-points, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 32 d’évaluation en moins de 28 minutes). Pierre Pelos a également été adroit avec 16 points à 5/7 dont 3/6 derrière l’arc. Avec également 3 rebonds et 2 passes décisives, le Gersois termine à 18 d’évaluation en 21 minutes.

Part 1 finished, place for part 2 and the copa #VamosGranca 💛 https://t.co/3La7ypOsC0 — Pelos Pierre (@PierrePelos) January 7, 2024

Gran Canaria tête de série à la Copa del Rey

Quatrième de la Liga Endesa à l’issue de la phase aller, Gran Canaria s’est donc qualifié pour la Copa del Rey en étant tête de série (11 victoires et 6 défaites). Valence, qui a encore pu compter sur un bon Damien Inglis (14 points à 4/6, 8 rebonds, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 25 d’évaluation en 28 minutes), est également qualifié, avec 10 victoires et 7 défaites. Le tirage au sort des quarts de finale se déroulera le lundi 15 janvier à Malaga, lieu de l’édition 2024.