26 points, l’énorme retour de Yabusele en Liga Endesa

Guerschon Yabusele a réalisé un excellent retour en Liga Endesa ce dimanche 7 janvier, lors de la victoire du Real Madrid sur le terrain de Baskonia (85-99) pour la 17e journée de championnat.

Après un retour timide (12 minutes de temps de jeu) en EuroLeague vendredi lors du match du Real Madrid gagné contre l’Anadolu Efes Istanbul après quatre prolongations, l’ailier-fort français était cette fois dans le cinq majeur. Très adroit d’entrée, le natif de Dreux n’a pas manqué grand chose derrière l’arc (6/8) pour finir à 26 points en moins de 28 minutes. S’il n’avait pas terminé à 2/5 aux lancers francs, l’ancien joueur de Roanne et Rouen aurait pu finir encore plus haut.

Cet excellent match est en tout cas une très bonne nouvelle deux mois et demi après sa grosse blessure au genou. A ses côtés, Facundo Campazzo et Dzanan Musa ont marqué 20 points chacun lors de ce match maîtrisé chez le neuvième du championnat. Une neuvième place qui va empêcher Baskonia de participer à la Copa del Rey mi-février, alors que le Real Madrid de Vincent Poirier (4 points à 1/6 aux tirs, 9 rebonds et 4 contres pour 12 d’évaluation en 24 minutes) et Fabien Causeur (2 passes décisives en 14 minutes) tentera de prendre sa revanche après sa défaite en demi-finale contre Malaga en 2023. D’ici là, Sergio Llull sera devenu le joueur ayant joué le plus de matches de l’histoire au Real Madrid, devant son ancien coéquipier Felipe Reyes. Une légende.