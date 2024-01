Une première dans l’histoire de l’EuroLeague : après quatre prolongations, le Real Madrid bat l’Anadolu Efes

Soixante minutes de jeu. Non, ce n’est pas la durée d’un match de handball mais bien celle d’une rencontre de basketball d’EuroLeague. Plus précisément celle entre le Real Madrid et l’Anadolu Efes, à l’occasion de la 19e journée de l’EuroLeague. Jamais, avant ce vendredi 5 janvier, dans l’histoire de la compétition, une rencontre ne s’était décidée après quatre prolongations. Après donc 60 minutes de jeu, les coéquipiers de Dzanan Musa (40 points, record de la saison) l’ont finalement emporté face à ceux de Shane Larkin (32 points en 53 minutes de jeu) pour conforter leur place de leader de la saison régulière.

𝔸 ℕ𝕀𝔾ℍ𝕋 𝕋𝕆 ℝ𝔼𝕄𝔼𝕄𝔹𝔼ℝ@RMBaloncesto WINS IT after ❕4❕OVERTIMES Today more than ever, #EveryGameMatters pic.twitter.com/kWkbXNKjSS — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 5, 2024

Un match record à beaucoup de niveaux

Le Real, qui a globalement dominé la partie après sa défaite à Barcelone deux jours plus tôt, a donc dû s’en remettre à quatre périodes supplémentaires de cinq minutes pour l’emporter. Pour arriver à cet impressionnant total, plusieurs joueurs ont fait parler leur sang-froid. Après avoir manqué l’occasion d’arrêter tout cela bien avant, en fin de première prolongation (91-91), Mario Hezonja (31 points et 12 rebonds) a arraché la 3e prolongation sur un hook-shot après un joli drive (102-102).

Encore devant à moins de 14 secondes de la fin de la 3e période supplémentaire, l’Anadolu a cette fois vu le géant Walter Tavares égaliser (20 points, 12 rebonds et 4 contres pour devenir le 1er joueur à atteindre la barre des 400 contres en EuroLeague).

Lors de la 4e et dernière prolongation, le Real a notamment fait la différence sur un dernier tir extérieur de son ailier croate Hezonja (126-122) à 40 secondes de la (véritable) fin de la rencontre, avant de l’emporter sur le score final de 130 à 126. Le club merengue a finalement eu raison de la très courte rotation turque du soir (seulement 8 joueurs, dont 3 à plus de 49 minutes de jeu). Parmi les Français de la maison blanche, Fabien Causeur est celui qui a le plus joué (5 points et 6 passes décisives en 42 minutes, suivi de Vincent Poirier (5 points en 10 minutes) et de Guerschon Yabusele (12 minutes de jeu). Ce dernier effectuait son retour après deux mois et demi d’absence. En face, Rodrigue Beaubois a été logiquement fortement sollicité (10 points en 39 minutes) par son entraîneur Erdem Can pour épauler Shane Larkin à la mène.

Outre ce record du nombre de prolongations en EuroLeague (4), plusieurs autres sont tombés : le plus grand nombre de points marqués par une équipe sur une rencontre (130), le plus grand nombre de points combinés par deux équipes sur une rencontre (256) et le plus grand temps de jeu pour un joueur sur une rencontre (Shane Larkin avec 53 minutes et 11 secondes).