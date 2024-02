Pierric Poupet : « Je leur avais demandé de montrer qui ils étaient et ils l’ont fait »

L’ASVEL a dominé la JL Bourg de la tête et des épaules ce dimanche 11 février dans le choc de la 23e journée de Betclic ÉLITE.

Sans Paris Lee mais avec le retour de Nando De Colo – qui a toutefois été exclu -, les Rhodaniens ont vite fait l’écart. A la pause, ils menaient 49 à 25 avec un net avantage à l’évaluation collective (68 à 12). En deuxième mi-temps, ils n’ont plus eu qu’à conserver cet avantage. Pierric Poupet, interrogé par Le Progrès, pouvait se réjouir de cette prestation :

« Je suis très satisfait, non pas de la victoire, même si elle très importante, mais de la manière. On a vu une équipe ce (dimanche) soir, avec beaucoup d’investissement. Ce n’est jamais facile de répéter les efforts. Ce que les gars ont fait est remarquable. Je leur avais demandé de montrer qui ils étaient et ils l’ont fait. La deuxième place n’est que provisoire, nous aimerions bien l’avoir, mais l’objectif reste de progresser chaque semaine. On va éviter de regarder le classement. On a fait le boulot, mais ce n’est qu’un match. Il faut continuer sur cette voie pour rester solide. »