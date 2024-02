ASVEL – JL Bourg : un derby intense mais sans suspense remporté par Villeurbanne

Pour ce derby choc entre l’ASVEL et la JL Bourg, tous les ingrédients étaient au rendez-vous ce dimanche après-midi à l’Astroballe. L’enjeu d’abord, avec la possibilité de prendre l’ascendant sur son adversaire au classement. L’intensité mise par les deux équipes, avec l’envie qui émane d’un derby et les beaux gabarits dans chacune des deux équipes. La tension aussi, avec des relations pas forcément au beau fixe en coulisses et des chamailleries qui ont également éclatées sur le parquet. Même si, soyons honnêtes, il manquait malgré tout un petit quelque chose : la qualité du jeu. De cela, Villeurbanne n’en a que faire au moment de regarder le tableau d’affichage. L’équipe de Pierric Poupet s’est offert un précieux et plutôt large succès face à son voisin burgien, dépassé comme rarement cette saison (84-61).

Grosse domination villeurbannaise à l’intérieur

« Il va falloir se remettre en question. C’est un match de m**** ». Du haut de ses 18 ans, Zaccharie Risacher (12 points) n’a pas hésité à dire les « termes » au micro de Skweek à l’issue de la correction reçue par son équipe. Il faut bien avouer que la JL Bourg n’a quasiment pas existé à l’Astroballe ce dimanche après-midi.

Pénalisée par les fautes précoces de ses intérieurs (trois fautes rapides pour Massa et Kokila), la JL Bourg a été matraquée à l’intérieur par Youssoupha Fall (10 points et 13 rebonds) et ses collègues. Les arrières villeurbannais ont ainsi profité de larges espaces pour faire parler leur qualité de tir. Sur un tir à 3-points de Nando De Colo, précédé par deux flèches lointaines de Edwin Jackson (11 points dont 3/5 à 3-points), l’ASVEL comptait ainsi plus de 20 points d’avance à la mi-temps (49-25).

Malgré le score large, le match était âpre… et le devenait encore un peu plus en seconde période, avec l’exclusion de Nando De Colo (sanctionné d’un flopping puis d’une technique) et la petite altercation entre Charles Kahudi et Isiaha Mike. Plusieurs minutes de tension et de flottement qui ont altéré le rythme de la partie mais pas la marche en avant de l’équipe de Pierric Poupet, qui a continué à défendre très dur jusqu’au bout.

Bourg s’est fait « rentrer dedans »

« On a joué du début à la fin avec beaucoup d’énergie, soulignait le capitaine villeurbannais Kahudi. On leur est rentré un peu dedans. On a montré qu’on peut défendre, il faut désormais qu’on le montre plus souvent. » Résultat : la 4e attaque du championnat (83,2 points par match) n’a inscrit que 18 tirs en 64 tentatives, soit 28% de réussite.

Avec cette victoire, l’ASVEL prend la place de dauphin derrière Monaco. Et même si Villeurbanne a disputé une rencontre de plus que la JL Bourg, les Lyonnais ont remporté les deux confrontations face aux Bressans. Un atout indéniable en cas de fin de saison serrée.

