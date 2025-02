Placée en redressement judiciaire, l’ASVEL VBF échappe à la liquidation

Alors que les 13 autres équipes de l’ASVEL VBF (qui n’a rien à voir avec l’ASVEL de Tony Parker), hormis la Nationale 1 Féminine (forfait général), continuent de jouer, le club villeurbannais a pu apercevoir une petite éclaircie la semaine dernière.

Menacée de liquidation judiciaire, l’AS Villeurbanne Basket Féminin a échappé à ce funeste sort la semaine dernière. Le Progrès relate que le tribunal l’a plutôt placé en redressement judiciaire.

La conséquence de graves problèmes financiers, avec une dette globale estimée entre 350 000 et 400 000 euros, qui ont entraîné des salaires impayés en NF1, le départ de plusieurs joueuses, le forfait général sur la saison, et la saisine des prud’hommes par l’entraîneur Guy Prat et la GM Virginie Kevorkian.

Horizon NF3 ?



Alors que le club annonçait un horizon Ligue 2 en 2024, puis LFB à terme, sous la houlette du controversé président Jean-Matthieu Delacourt, il doit désormais lutter pour sa survie. À ce titre, le versement de la subvention serait un premier signe positif. La municipalité de Villeurbanne a stoppé son soutien financier à l’égard de l’ASVEL VBF il y a deux mois mais serait désormais encline à verser une partie de la subvention de 235 000, en raison des efforts consentis, selon La Tribune de Lyon.

Un administrateur judiciaire a été nommé et travaille avec l’ASVEL à l’élaboration d’un plan de redressement, y compris un apurement de la dette, qui doit permettre au club de renforcer ses fonds propres. Tout en espérant repartir en NF3 la saison prochaine et permettre à ses équipes jeunes de continuer leur activité…