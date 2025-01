En crise financièrement, l’ASVEL VBF est forfait général en NF1

Une équipe va quitter la NF1 plus prématurément que les autres en cette saison 2024-2025. En effet, l’ASVEL VBF ne va plus pouvoir jouer le championnat après avoir déclaré forfait une 2e fois cette saison. Après avoir dû renoncer à jouer le 7 décembre dernier contre Monaco, l’ASVEL VBF n’était pas en mesure d’aligner une équipe ce samedi 11 janvier pour une rencontre dans l’Indre, chez Le Poinçonnet.

Un passage devant le tribunal judiciaire le 14 janvier

Une situation qui paraissait presque inéluctable au vue des difficultés financières rencontrées par l’ASVEL VBF (dette estimée entre 350 000 et 400 000 € selon Le Progrès). Depuis le début de la saison, les salaires de plusieurs joueuses et salariés du club n’étaient pas versés. « Aujourd’hui [début décembre], ça fait trois mois que l’on n’a pas été payé », indiquait il y a quelques semaines la meneuse Zahra Wajih auprès du Progrès. « J’ai une procédure d’huissier d’expulsion sur mon appartement, je ne sais plus comment vivre, le basket, c’est mon seul gagne-pain et pour la plupart des filles aussi. On n’en peut plus. »

Ce forfait général de l’ASVEL VBF intervient dans un timing tendu. Le club présidé par Jean-Matthieu Delacourt doit passer le mardi 14 janvier devant le tribunal judiciaire. Dans le meilleur des cas, il sera placé en redressement avec une possibilité de repartir en N3 la saison prochaine ou le club. Dans le pire scénario, il pourrait être liquidé.