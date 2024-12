Situation de crise dans un club de NF1 : des salaires impayés à l’ASVEL VBF

À Villeurbanne, dans le giron des clubs de basket féminin, il y a évidemment l’ASVEL féminin (né de l’union de deux clubs, le FC Lyon et l’Association laïque Gerland Mouche), qui évolue en La Boulangère Wonderligue et en EuroCup. Mais il y a aussi l’ASVEL VBF (Association sportive Villeurbanne Basket Féminin), dont l’équipe fanion joue en Nationale 1 féminine (NF1). Ce dernier est actuellement en pleine tourmente, entre un président fortement contesté et des joueuses qui ne sont pas payées depuis le début de la saison.

Des joueuses au bord de la rupture financièrement

Il y a quelques mois, l’ASVEL VBF échouait aux portes d’une remontée en LF2. Aujourd’hui, en cette fin d’année 2024, le club est plus qu’en situation de crise. Depuis le début de la saison, le président Jean-Matthieu Delacourt, qui a pris le poste de président club en 2022, est fortement contesté en son sein. La situation financière du club inquiète une grande partie de l’association ainsi que la mairie de Villeurbanne. En fin de saison dernière, il existait un déficit de 131 000 € rapporte Le Progrès.

Surtout, depuis le début de l’exercice, les joueuses de NF1 ne sont plus payées. « Aujourd’hui [début décembre], ça fait trois mois que l’on n’a pas été payé », indique la meneuse Zahra Wajih auprès du Progrès. « J’ai une procédure d’huissier d’expulsion sur mon appartement, je ne sais plus comment vivre, le basket, c’est mon seul gagne-pain et pour la plupart des filles aussi. On n’en peut plus ». Ainsi, lors du dernier match contre le Limoges ABC le 30 novembre dernier, les joueuses ont arboré à l’échauffement des t-shirts « bénévoles », « joueuses en colère » et « délaissées ».

Mais les difficultés financières ne toucheraient pas que l’équipe fanion, puisque des entraîneurs de section jeune seraient également confrontés à une « situation grave » dit encore le quotidien local. Ce dernier révélait également que l’ancienne manager générale Virginie Kervokian, licenciée pour faute grave en fin de saison dernière, a déposé un recours aux Prud’hommes. À Villeurbanne, les difficultés financières ne semblent pas toucher uniquement les clubs de Tony Parker…