Les Flammes Carolo se rapprochent du maintien, Landerneau n’a toujours pas perdu lors des playdowns

La troisième journée des playdowns LFB avait lieu ce jeudi 2 mai en même temps que les demi-finales des playoffs LFB. Les Flammes Carolo de Charleville-Mézières ont battu Saint-Amand (58-82), dans le même temps, Landerneau a disposé de la Roche Vendée 70 à 42. Les deux équipes victorieuses ont pris une option pour le maintien.

Les Flammes Carolo ont pu s’appuyer sur l’ailière Ornella Bankolé. Elle termine la rencontre avec 14 points à 50% de réussite aux tirs, 9 rebonds et 5 passes décisives pour 22 d’évaluation. Dans la troisième période, les Ardennaises ont infligé un 29-6 aux Nordistes. Les joueuses de Saint-Amand ont été impactées dans tous les secteurs de jeu et surtout elles ont perdu 24 ballons. Les Flammes s’imposent 58-82.

Au dessus des nuages, il y a toujours le soleil !

Avec un visage conquérant et certainement dans le match le plus important de leur saison, les Flammes s’imposent 🆚 St-Amand et éclaircissent considérablement leur horizon dans cette série des Playdowns ☀️🔥 pic.twitter.com/IBhP4watMN

— Flammes Carolo (@FlammesCarolo) May 2, 2024