Poitiers craint d’avoir perdu son maestro Luka Rupnik

Maître à jouer du Poitiers Basket 86, auteur de son record de la saison mardi avec 25 points contre Vichy, Luka Rupnik n’aura peut-être malheureusement pas l’occasion de capitaliser sur sa belle performance dans les prochaines semaines.

Sur un mouvement d’apparence anodin dans le quatrième quart-temps contre Denain vendredi, l’international slovène s’est écroulé, visiblement touché aux lombaires. S’en est suivi une séquence évitable où l’entraîneur nordiste Ali Bouziane l’a accusé de flopping, alors que sa douleur était évidente.

Une remarque qui a eu le don d’ulcérer le meneur pictavien, qui s’en est pris à Bouziane, tout en étant incapable de se relever seul. Rupnik a écopé d’une faute technique, avant de regagner les vestiaires.

« On n’est pas du tout rassurés »

Un incident qui a finalement constitué le tournant de la rencontre… Après le lancer-franc de la technique inscrit par Benoit Gillet, Denain menait 70-66 à sept minutes de la fin. Mais le vent de la révolte a permis au PB86 de tout renverser (victoire 96-79).

Une victoire à la Pyrrhus pour Poitiers, si le meilleur passeur de Pro B 2024 venait réellement à se retrouver sur le flanc. « On n’est pas du tout rassurés et on est inquiet pour la suite », reconnaissait le coach Andy Thornton-Jones au micro de Le7.Info. L’ancien joueur de Ljubljana passera des examens complémentaires en début de semaine.