Porto Rico assure contre l’Italie, le Mexique sort la Côte d’Ivoire

Porto Rico s’est imposé contre l’Italie (80-69) ce jeudi 4 juillet à domicile pour le TQO de San Juan. Résultat, les locaux affronteront le Mexique en demi-finales ce samedi (dimanche à 1h du matin, heure française) puisque les Mexicains ont battu la Côte d’Ivoire dans l’autre rencontre.

Alors qu’ils avaient bien débuté le match, les Italiens ont viré en tête à la pause (40-35). Mais les hommes de Gianmarco Pozzecco se sont laissés surprendre au retour des vestiaires. Ils ont encaissés successivement un 22-17 dans le troisième quart-temps puis un 23-12 dans le quatrième quart-temps. Larges vainqueurs face à Barhein (114-53) deux jours plus tôt, ils ont ainsi cédé la première place à Porto Rico. Par conséquent, les Italiens affronteront la Lituanie en demi-finales ce samedi. Invaincus en phase de poule, les Lituaniens se sont quand même fait peur face à la Côte d’Ivoire. La confrontation prometteuse et le perdant sera éliminé de la course aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Porto Rico étincelant, affrontera le Mexique

L’équipe du meneur des Pelicans de La Nouvelle Orléans, Jose Alverado (29 points et 5 passes), affrontera le Mexique dimanche en demi-finales du TQO de San Juan. Le Mexique a décroché sa qualification en s’imposant face à la Côte d’Ivoire (92-81) notamment grâce à Joshua Ibarra (22 points, 11 rebonds et 3 passes en 32 minutes) et l’ancien meneur de Limoges et des Metropolitans 92 Paul Stohl (23 points, 5 rebonds et 11 passes décisives en 37 minutes). Ils espèrent désormais créer l’upset face à Porto Rico.