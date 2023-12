« Pour Gravelines », Johnny Berhanemeskel remporte le concours de tirs à 3-points

All-Star Game - Opposé en finale à Edwin Jackson (ASVEL), Johnny Berhanemeskel, le seul représentant de Gravelines-Dunkerque au ASG 2023, a remporté le concours de tirs à 3-points. "Pour Gravelines", a-t-il déclaré après sa victoire, en référence à l'incendie de l'enceinte du BCM, Sportica.

Le concours de tirs à 3-points du All-Star Game 2023 mettait aux prises les plus fines gâchettes de Betclic ELITE à l’Accor Arena. Ainsi, Nicolas Lang (Limoges), tenant du titre, était opposé au Burgien Bryce Brown (45,7% à 3-points), au Gravelinois Johnny Berhanemeskel (47,2%) et surtout à Edwin Jackson (ASVELl), leader de Betclic ELITE au pourcentage à 3-points avec 51,4%. Et ce concours nous a déjà livré la belle histoire de cette édition 2023 du ASG.

POUR SPORTICA 🧡 𝗝𝗼𝗵𝗻𝗻𝘆 𝗕𝗲𝗿𝗵𝗮𝗻𝗲𝗺𝗲𝘀𝗸𝗲𝗹 remporte le 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 𝟯 𝗣𝗧𝗦 𝗦𝗵𝗼𝗼𝘁 𝗢𝘂𝘁 🏹@BCMBasket #ASG2023 pic.twitter.com/4z1DF8hCUO — LNB (@LNBofficiel) December 30, 2023

Alors que Bryce Brown, incapable de se mettre en rythme (14 points), prenait la porte dès les qualifications, la grande surprise du concours venait de Nicolas Lang. Vainqueur de la précédente édition après une première participation en 2015, l’Alsacien, qui confiait en conférence de presse vendredi « s’être préparé comme l’an dernier », sortait lui aussi dès le premier tour avec 14 petits points inscrits. Johnny Berhanemeskel et Edwin Jackson rejoignaient la finale avec respectivement 17 et 16 points, dans un premier tour qui laissait le public sur sa faim.

« Ce titre est pour Gravelines »

Le Canadien s’élançait le premier en finale et poursuivait sur sa lancée. Quatre tirs réussis sur cinq sur le premier rack et surtout un sans faute sur le quatrième, le shooteur nordiste terminait avec 21 points. Un total suffisant pour ravir le trophée alors qu’Edwin Jackson (19 points) ratait le tir du milieu de terrain qui lui aurait permis de réaliser le hold-up parfait. Ovationné par le public, Johnny Berhanemeskel savourait sa victoire, qu’il s’empressait de dédicacer, tout sourire au micro du speaker, à la ville de Gravelines, endeuillée le jour de Noël par l’incendie qui a ravagé Sportica.