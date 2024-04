« Pour le club, c’est un grand pas vers la culture de la gagne » : les réactions des Parisiens après le sacre en EuroCup

Collin Malcolm : « C’est un sentiment incroyable ! Ça a été une saison tellement longue mais cette équipe est incroyable. Tout le monde s’entraîne tellement dur. J’adore ce groupe, on ne sait jamais qui va sortir les gros shoots. On savait depuis le début qu’on avait une chance de gagner, que c’était le but. Écrire l’histoire du club en remportant l’EuroCup, c’est spécial ! »

Michael Kessens : « C’est énorme pour le club ! La Leaders Cup était déjà importante pour le club, c’était le premier. Là, c’est un titre continental donc c’est encore quelque chose d’autre. C’est un aboutissement, un travail qui a démarré en août. Ça n’a pas été facile du tout, il y a eu plein d’obstacles. On a un groupe qui a cru au projet, aux idées d’Iisalo. Personne ne nous a rien donné. Pour le Paris Basketball, c’est un grand pas vers la culture de la gagne. C’est ce qu’on voulait imposer avec cette équipe. C’est une joie indescriptible. Je suis trop fier des gars, trop fier pour tout le club. On va bien fêter ce soir et si l’on utilise l’énergie d’un trophée comme ça pour la suite, Dieu sait où on ira… »

Mikael Jantunen : « Je suis incroyablement reconnaissant de faire partie de ce groupe. On a travaillé dur toute la saison pour cela. Je n’ai pas vraiment de mots. Ce trophée symbolise tout le travail du club. C’est un nouveau projet, le Paris Basketball fait toutes les choses de la bonne façon et ce titre vient récompenser tout ça. »

Nadir Hifi : « On a travaillé tellement dur depuis août pour cela ! On va profiter au maximum de cette magnifique soirée. C’est notre premier objectif accompli, on peut être très fiers de nous. Maintenant, le championnat est aussi un objectif. Il faut l’aborder comme l’EuroCup, vouloir tout gagner. Je pense que tout le monde a un niveau de professionnalisme très haut. C’est pour ça qu’on en est là, on va tout faire pour pousser jusqu’au bout et essayer de gagner le championnat aussi.