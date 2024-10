Pour remplacer Jordan Loyd, le Maccabi Tel-Aviv va engager le brûlant Saben Lee

Le Maccabi Tel-Aviv ne va pas attendre bien longtemps pour remplacer Jordan Loyd. En effet, selon Basket News, le club israélien va engager l’arrière américain de Manisa Saben Lee sur un contrat de deux ans (une année en option). Ce dernier a réalisé deux matchs de grande classe en BCL.

Le champ libre pour Hugo Besson à Manisa ?

Jordan Loyd revenu du côté de Monaco, le Maccabi Tel-Aviv a jeté son dévolu sur un joueur moins expérimenté en Europe… mais pas moins talentueux. Après quelques saisons partagées entre NBA et G-League, Saben Lee (1,88 m, 25 ans) a fait le choix de rejoindre l’Europe cette saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Américain y fait une entrée fracassante. Sur ses deux premiers matchs de BCL avec Manisa, l’ancien joueur des Detroit Pistons et des Phoenix Suns a enregistré respectivement 36 et 43 points, égalant le record de points d’un joueur sur un match en Ligue des Champions (avec Keifer Sykes, établi en 2019 avec Avellino).

Ce départ de Saben Lee vers l’EuroLeague et le Maccabi Tel-Aviv pourrait en tout cas profiter au Français Hugo Besson. Déjà en vue sur ce début d’exercice avec le club turc (18,5 points inscrits en moyenne en 2 matchs de BCL), l’ancien joueur de Saint-Quentin et Boulogne-Levallois pourrait hérité d’encore davantage de ballons. Pour remplacer numériquement Saben Lee, Manisa va faire venir un autre ancien joueur NBA, Troy Brown Jr.