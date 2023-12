Pour Saint-Quentin, « la leaders Cup est un vrai objectif »

Saint-Quentin a signé sa huitième victoire en 16 matches de Betclic ÉLITE cette saison, ce samedi 16 décembre sur le parquet du Mans (76-77). Le SQBB a été plus solide dans le money time pour l’emporter chez un club référencé de la division, après avoir compté jusqu’à 12 points de retard.

« C’est une très belle victoire, a avoué l’entraîneur Julien Mahé après la rencontre. On a eu un grand mérite de ne rien lâcher. On a été en difficulté avec un retard de 12 points et on a montré un bon état d’esprit et un bon basket. J’ai beaucoup de respect et de crédit à donner à mes joueurs d’avoir gagné ici contre une bonne équipe du Mans. On aurait dû avoir de l’avance à la mi-temps mais on avait déjà 10 balles perdues. Au troisième quart temps, il y a eu un écart mais la gestion de la fin de match a été très bonne. On va retenir l’état d’esprit et la volonté de travailler. C’est notre quatrième victoire à l’extérieur et la troisième avec une bonne gestion de fin de match. (Tyger) Campbell a été décisif dans celle-ci et (Loïc) Schwartz est un élément fondamental de notre équipe. A la fin du match, la consigne n’était pas de faire faute sur un tir à 3-points. ».