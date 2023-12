Dijon fait exploser Limoges, Strasbourg et Saint-Quentin se reprennent, Nanterre enchaîne

Betclic ÉLITE - Dijon, Strasbourg, Nanterre et Saint-Quentin l'ont emporté ce samedi 16 décembre pour la 16e journée de Betclic ELITE, après la victoire de Cholet à Blois.

Après la courte victoire de Cholet à Blois, Dijon, Strasbourg, Nanterre et Saint-Quentin l’ont emporté lors des matches démarrés à 18h30.

La JDA a fait exploser Limoges pour le retour de Laurent Legname, Nanterre a encore pu compter sur un Benjamin Sène décisif pour prendre le dessus sur Gravelines-Dunkerque, Saint-Quentin a profité du troisième lancer franc raté de Trevor Hudgins pour signer une belle opération au Mans et Strasbourg a retrouvé la victoire face aux Metropolitans 92.

Laurent Legname réussit son retour à Dijon

Face à un Limoges CSP encore privé de son capitaine Nicolas Lang – qui avait fait le déplacement – et du pivot Simisola Shittu, la JDA Dijon a largement pris le dessus en deuxième mi-temps. Pour la première de Laurent Legname, les Bourguignons ont provoqué 25 balles perdues. Ainsi, après 26 points encaissés lors du premier quart-temps, Gregor Hrovat (21 points à 7/9 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 28 d’évaluation en 21 minutes) & co ont tenu les visiteurs à 37 points (dont 21 en deuxième mi-temps). De quoi l’emporter de 30 points (90-60).

Strasbourg sort les barbelés en deuxième mi-temps

Ainsi, la JDA revient aux portes du Top 8 avec 7 victoires et 9 défaites. Les Dijonnais restent derrière Strasbourg et Saint-Quentin (8 victoires et 8 défaites) qui l’ont également emporté ce samedi soir. Pour la première de Tyrus McGee avec la SIG en Betclic ELITE (13 minutes de jeu), lui qui remplace Chaundee Brown, les Alsaciens ont fait les efforts en défense (24 points encaissés) en deuxième mi-temps contre les Metropolitans 92. Paul Lacombe a encore été bon (18 points à 7/13 et 9 rebonds pour 23 d’évaluation en 34 minutes).

Trevor Hudgins avait la prolongation au bout des doigts

Pour Saint-Quentin, c’est une nouvelle victoire à l’extérieur. Lors d’une deuxième mi-temps très serrée, Tyger Campbell (12 points à 4/8 et 8 passes décisives) a marqué un panier décisif dans la raquette pour le SQBB. Matt Lewis a tenté de lui répondre à 3-points mais son tir a fini en gros air-ball. Toutefois, Trevor Hudgins a eu l’occasion d’égaliser à 77 partout après une faute de Melvyn Ajinça sur son dernier tir à 3-points. Si le meneur a marqué les deux premiers, il a manqué le dernier. Malgré son rebond offensif, Tyran De Lattibeaudiere n’a pas réussi à donner la victoire au MSB, qui reste hors du top 8 avec 7 victoires et 9 défaites.



Benjamin Sène encore décisif

Enfin, Nanterre s’installe en haut de tableau. L’équipe de Pascal Donnadieu est allée chercher sa 10e victoire face à d’accrocheurs Gravelinois. Comme à Dijon, c’est Benjamin Sène qui a fait la différence dans le money time. Le meneur girondin, auteur de 25 points à 9/18, 4 rebonds et 5 passes décisives, qui a redonné l’avantage aux siens (69-68) sur un panier à 3-points à 1 minute 10 de la fin avant de réussir un 2+1 pour faire l’écart (72-68). De quoi laisser un BCM en progrès à la 17e place avec 4 victoires et 12 défaites.